Кадыров опроверг сообщения о личном самолете и отдыхе в ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости опроверг данные СМИ о том, что у него есть личный самолет, на котором он летает на отдых в Арабские Эмираты,... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T11:25:00+03:00

2025-09-06T11:25:00+03:00

2025-09-06T11:45:00+03:00

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости опроверг данные СМИ о том, что у него есть личный самолет, на котором он летает на отдых в Арабские Эмираты, подчеркнув, что бывает там только раз в год для решения вопросов экономики. "Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему", - рассказал Кадыров, отвечая на вопрос о том, где он проводит свой отпуск. "А про самолет... У меня нет личных самолетов. Я в эмиратах бываю в год один раз и то по вопросам, касающимся экономики. Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике", - объяснил он агентству.

2025

Новости

