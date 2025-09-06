Кадыров опроверг сообщения о личном самолете и отдыхе в ОАЭ

Рейтинг@Mail.ru
11:25 06.09.2025 (обновлено: 11:45 06.09.2025)
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости опроверг данные СМИ о том, что у него есть личный самолет, на котором он летает на отдых в Арабские Эмираты, подчеркнув, что бывает там только раз в год для решения вопросов экономики. "Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему", - рассказал Кадыров, отвечая на вопрос о том, где он проводит свой отпуск. "А про самолет... У меня нет личных самолетов. Я в эмиратах бываю в год один раз и то по вопросам, касающимся экономики. Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике", - объяснил он агентству.
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости опроверг данные СМИ о том, что у него есть личный самолет, на котором он летает на отдых в Арабские Эмираты, подчеркнув, что бывает там только раз в год для решения вопросов экономики.
"Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему", - рассказал Кадыров, отвечая на вопрос о том, где он проводит свой отпуск.
"А про самолет... У меня нет личных самолетов. Я в эмиратах бываю в год один раз и то по вопросам, касающимся экономики. Пока у нас нет таких развитых отношений, как хотелось бы. Но мы все равно ищем по арабскому миру различные пути, чтобы выйти на партнера по экономике", - объяснил он агентству.
Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне
Вчера, 09:37
 
