https://ria.ru/20250906/kadyrov-2040146773.html
Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне
Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне - РИА Новости, 06.09.2025
Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, где у него любимое место для отдыха в республике, рассказал, что еще не был в селе... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T09:37:00+03:00
2025-09-06T09:37:00+03:00
2025-09-06T10:06:00+03:00
туризм
веденский район
рамзан кадыров
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152524_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_39be463058679ffed95b8277bbfbb1d5.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, где у него любимое место для отдыха в республике, рассказал, что еще не был в селе Харкарой в горах Веденского района, известном своими древними башнями. "Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой - местность в горах Веденского района, где я еще не был. Там есть башни, небольшой древний город, крепость. Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми её прелестями. Я желал бы путешественникам открыть для себя всю Чеченскую Республику, она везде разная и везде красивая. У нас есть очень завораживающие места, интересные маршруты, где можно отдохнуть от души и для души", - рассказал Кадыров агентству.
https://ria.ru/20250630/kadyrov-2026376250.html
веденский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152524_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_ccafaf3e1673b74e6a8297493a330d13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
веденский район, рамзан кадыров, новости - туризм
Туризм, Веденский район, Рамзан Кадыров, Новости - Туризм
Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне
Кадыров рассказал, что еще не был в селе Харкарой в Чечне