Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне

Кадыров рассказал, где еще не был в Чечне

2025-09-06T09:37:00+03:00

ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, где у него любимое место для отдыха в республике, рассказал, что еще не был в селе Харкарой в горах Веденского района, известном своими древними башнями. "Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой - местность в горах Веденского района, где я еще не был. Там есть башни, небольшой древний город, крепость. Может и звучит странно, но я до сих пор не раскрыл для себя всю республику со всеми её прелестями. Я желал бы путешественникам открыть для себя всю Чеченскую Республику, она везде разная и везде красивая. У нас есть очень завораживающие места, интересные маршруты, где можно отдохнуть от души и для души", - рассказал Кадыров агентству.

