Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне - РИА Новости, 06.09.2025
05:16 06.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров. "Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщил глава Чечни.
2025
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров.
"Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщил глава Чечни.
Кадыров поделился своим видением успеха
10 августа, 20:32
 
