Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне

06.09.2025

Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне

Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 06.09.2025

ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров. "Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщил глава Чечни.

