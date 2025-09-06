https://ria.ru/20250906/kadyrov-2040131560.html
Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне
Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне - РИА Новости, 06.09.2025
Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне
Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T05:16:00+03:00
2025-09-06T05:16:00+03:00
2025-09-06T05:16:00+03:00
рамзан кадыров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011822900_0:38:2939:1691_1920x0_80_0_0_808791bf4c78654a4b9aaf65dd6147ee.jpg
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - РИА Новости. Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров. "Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщил глава Чечни.
