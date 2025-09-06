https://ria.ru/20250906/kabmin-2040165658.html

Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах

Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах

2025-09-06T12:40:00+03:00

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Заседание кабмина прошло в четверг. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации.

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

2025

Варвара Скокшина

Новости

