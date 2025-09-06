Рейтинг@Mail.ru
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/kabmin-2040165658.html
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах - РИА Новости, 06.09.2025
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах
Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:40:00+03:00
2025-09-06T12:40:00+03:00
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585226764_0:210:2000:1335_1920x0_80_0_0_d7e7aa48a2c8501dd934cdbf913a13ee.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Заседание кабмина прошло в четверг. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина. Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250904/rossija-2039671343.html
https://ria.ru/20250904/dnr-2039699966.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585226764_122:0:1902:1335_1920x0_80_0_0_b13741f9bc8e7f88fb50eea4f1309ab2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область
Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Правительство одобрило проект о страховых выплатах в новых регионах

Правительство одобрило проект о расчете страховых выплат в новых регионах

© Depositphotos.com / VitalikRadkoМужчина подписывает страховой полис
Мужчина подписывает страховой полис - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Мужчина подписывает страховой полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении единого порядка расчета ежемесячных страховых выплат для граждан, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Заседание кабмина прошло в четверг.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В новых регионах России доработают экономические преференции
4 сентября, 14:31
"О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области"... Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 4 федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений по обязательному социальному страхованию граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что разработка законопроекта продиктована необходимостью установления единого порядка исчисления ежемесячной страховой выплаты гражданам, проживающим на территориях воссоединённых субъектов Российской Федерации.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Жителей новых регионов предупредили о необходимости перерегистрации машин
4 сентября, 15:52
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала