Российские и китайские СМИ будут интенсивнее сотрудничать, заявил Яковенко
10:42 06.09.2025 (обновлено: 10:58 06.09.2025)
Российские и китайские СМИ будут интенсивнее сотрудничать, заявил Яковенко
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Средства массовой информации России и Китая, как ожидается, интенсифицируют сотрудничество по итогам договоренностей в Пекине, медиагруппа "Россия сегодня" планирует активно подключиться к этому процессу, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Встреча Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития во Владивостоке продемонстрировала, что итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества и встреч в Пекине придали мощный импульс практически всем направлениям работы этого форума. Применительно к деятельности СМИ России и Китая, ожидается интенсификация сотрудничества, в том числе на основе договоренностей, достигнутых в Пекине между различными средствами массовой информации двух стран", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума. Он добавил, что развитие взаимодействия между ШОС и Фондом "Росконгресс" внесет свою лепту в процесс налаживания сотрудничества между российскими и китайскими медиа. "МИА "Россия сегодня" планирует активно подключиться к этой работе", - подчеркнул Яковенко. Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПлощадь Тяньаньмэнь в Пекине
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Площадь Тяньаньмэнь в Пекине. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Средства массовой информации России и Китая, как ожидается, интенсифицируют сотрудничество по итогам договоренностей в Пекине, медиагруппа "Россия сегодня" планирует активно подключиться к этому процессу, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Встреча Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития во Владивостоке продемонстрировала, что итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества и встреч в Пекине придали мощный импульс практически всем направлениям работы этого форума. Применительно к деятельности СМИ России и Китая, ожидается интенсификация сотрудничества, в том числе на основе договоренностей, достигнутых в Пекине между различными средствами массовой информации двух стран", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума.
Он добавил, что развитие взаимодействия между ШОС и Фондом "Росконгресс" внесет свою лепту в процесс налаживания сотрудничества между российскими и китайскими медиа.
"МИА "Россия сегодня" планирует активно подключиться к этой работе", - подчеркнул Яковенко.
Президент России Владимир Путин в среду завершил четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
