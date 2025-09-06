Рейтинг@Mail.ru
Новый глава командования ВС США завершил визит в Израиль - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/izrail-2040220935.html
Новый глава командования ВС США завершил визит в Израиль
Новый глава командования ВС США завершил визит в Израиль - РИА Новости, 06.09.2025
Новый глава командования ВС США завершил визит в Израиль
Новый глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер завершил свой первый визит в Израиль с момента назначения на свою... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T22:51:00+03:00
2025-09-06T22:51:00+03:00
в мире
израиль
тель-авив
сша
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_1de5004902b646c6fbdab1b5598d4428.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер завершил свой первый визит в Израиль с момента назначения на свою должность в июне 2025 года, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Глава ... CENTCOM, адмирал Брэд Купер завершил свой первый визит в Израиль с момента назначения на свою должность в качестве гостя начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира", - говорится в публикации в Telegram-канале армии. Отмечается, что Купер посетил правительственный комплекс "Кирия" в городе Тель-Авив, который используется армией и министерством обороны страны. В ходе визита обсуждалась "текущая оперативная обстановка и планы на будущее". Согласно сообщению армии, адмирал Купер также посетил населённые пункты, расположенные у сектора Газа. "В ходе визита основное внимание уделялось оперативному сотрудничеству между армией обороны Израиля и вооружёнными силами США, поддержанию региональной стабильности ... а также укреплению совместных усилий по противодействию ... угрозам в регионе", - добавляется в сообщении ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20250905/izrail-2040076368.html
https://ria.ru/20250906/izrail-2040172303.html
израиль
тель-авив
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976774021_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a1aa6b6b7176965aaea08ca37d1afc46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тель-авив, сша, вооруженные силы сша
В мире, Израиль, Тель-Авив, США, Вооруженные силы США
Новый глава командования ВС США завершил визит в Израиль

Новый глава командования ВС США Купер завершил свой первый визит в Израиль

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер завершил свой первый визит в Израиль с момента назначения на свою должность в июне 2025 года, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Глава ... CENTCOM, адмирал Брэд Купер завершил свой первый визит в Израиль с момента назначения на свою должность в качестве гостя начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира", - говорится в публикации в Telegram-канале армии.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Израиль назвал пять условий прекращения войны в секторе Газа
5 сентября, 18:33
Отмечается, что Купер посетил правительственный комплекс "Кирия" в городе Тель-Авив, который используется армией и министерством обороны страны. В ходе визита обсуждалась "текущая оперативная обстановка и планы на будущее". Согласно сообщению армии, адмирал Купер также посетил населённые пункты, расположенные у сектора Газа.
"В ходе визита основное внимание уделялось оперативному сотрудничеству между армией обороны Израиля и вооружёнными силами США, поддержанию региональной стабильности ... а также укреплению совместных усилий по противодействию ... угрозам в регионе", - добавляется в сообщении ЦАХАЛ.
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе. 5 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В секторе Газа заявили, что ЦАХАЛ контролирует большую часть его территории
Вчера, 13:35
 
В миреИзраильТель-АвивСШАВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала