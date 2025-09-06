https://ria.ru/20250906/izrail-2040220935.html

Новый глава командования ВС США завершил визит в Израиль

Новый глава командования ВС США завершил визит в Израиль

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Новый глава Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер завершил свой первый визит в Израиль с момента назначения на свою должность в июне 2025 года, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Глава ... CENTCOM, адмирал Брэд Купер завершил свой первый визит в Израиль с момента назначения на свою должность в качестве гостя начальника генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира", - говорится в публикации в Telegram-канале армии. Отмечается, что Купер посетил правительственный комплекс "Кирия" в городе Тель-Авив, который используется армией и министерством обороны страны. В ходе визита обсуждалась "текущая оперативная обстановка и планы на будущее". Согласно сообщению армии, адмирал Купер также посетил населённые пункты, расположенные у сектора Газа. "В ходе визита основное внимание уделялось оперативному сотрудничеству между армией обороны Израиля и вооружёнными силами США, поддержанию региональной стабильности ... а также укреплению совместных усилий по противодействию ... угрозам в регионе", - добавляется в сообщении ЦАХАЛ.

