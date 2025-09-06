В Испании при стрельбе в баре погибли два человека

https://ria.ru/20250906/ispanija-2040215697.html
МАДРИД, 6 авг — РИА Новости. Два человека погибли, ещё один получил ранения в результате стрельбы в баре в испанской провинции Севилья, передает в субботу новостное агентство EFE. "Два человека погибли и ещё один получил ранения днём в субботу в результате стрельбы в баре, расположенном в урбанизации Лос-Ньетос муниципалитета Кармона (провинция Севилья)" - пишет издание. По его информации, инцидент произошёл в субботу около 16.45 (17.45 мск.). По словам очевидцев, двое вооружённых людей с ружьями ворвались в бар и открыли огонь. По предварительным данным, погибшими являются владелец заведения и один из посетителей, который попытался помешать стрелявшим. Ещё один человек получил ранения. Отмечается, что после нападения двое мужчин скрылись в направлении города, их местонахождение устанавливается. Гражданская гвардия начала расследование.
Новости
ru-RU
