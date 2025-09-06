https://ria.ru/20250906/iran-2040216553.html

Глава МИД Ирана назвал решение "евротройки" о санкциях большой ошибкой

Глава МИД Ирана назвал решение "евротройки" о санкциях большой ошибкой - РИА Новости, 06.09.2025

Глава МИД Ирана назвал решение "евротройки" о санкциях большой ошибкой

"Евротройка" (Великобритания, Германия, Франция) совершила ошибку, задействовав механизм восстановления международных антииранских санкций, однако Тегеран... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T22:00:00+03:00

2025-09-06T22:00:00+03:00

2025-09-06T22:00:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

аббас аракчи

масуд пезешкиан

магатэ

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102712/52/1027125296_2:0:1998:1123_1920x0_80_0_0_fe8e5e9d9c29fd254cc7c1d7f4b06e51.jpg

ТЕГЕРАН, 6 сен - РИА Новости. "Евротройка" (Великобритания, Германия, Франция) совершила ошибку, задействовав механизм восстановления международных антииранских санкций, однако Тегеран продолжает диалог с этими странами и надеется на достижение взаимопонимания, контакты исламской республики с США по ядерной проблематике также продолжаются через посредников, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Обратившись к механизму восстановления международных санкций (направленных против Ирана - ред.), страны "евротройки" совершили большую ошибку... Наш (Ирана - ред.) с ними диалог продолжается, и я надеюсь, что мы сможем прийти к взаимопониманию", - приводит слова министра его официальный Telegram-канал. Аракчи также отметил, что обмен посланиями между Тегераном и Вашингтоном по вопросу иранского ядерного досье продолжается через посредников, и Иран начнет переговоры с США тогда, когда последние будут готовы к диалогу, соблюдающему взаимные интересы и основанному на взаимном уважении. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров по вопросу иранской ядерной программы при посредничестве Омана, а шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако он не состоялся из-за вспыхнувшего военного конфликта между Ираном и Израилем. Ключевым предлогом начала военных действий против Ирана стало обвинение МАГАТЭ, Израиля и США в адрес исламской республики в том, что та занимается разработкой тайной военно-ядерной программы. Поэтому в ходе конфликта главной целью стали ядерные объекты Ирана, которые подверглись авиаударам сначала со стороны Израиля, а после и Соединенных Штатов. В ответ на удары по атомным объектам Ирана президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. После издания указа инспекторы агентства были высланы из страны. Иранский министр иностранных дел Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В последние два месяца Иран активизировал контакты с "евротройкой" для заключения новой ядерной сделки. При этом европейские страны в качестве изначального условия потребовали согласия от Тегерана на проведение прямых переговоров с Вашингтоном. Поскольку 18 октября 2025 года истекает срок резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей иранское ядерное соглашение 2015 года, "евротройка" пригрозила Ирану задействовать механизм восстановления международных санкций, если исламская республика не согласится на ядерную сделку до конца августа или на продление действия резолюции. Великобритания, Франция и Германия 28 августа уведомили Совбез ООН о запуске механизма восстановления международных санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. При этом санкции не вступают в силу немедленно, в СБ ООН должен быть поставлен на голосование проект резолюции о продолжении прекращения санкций. Если подобная резолюция не будет одобрена в течение 30 дней, то санкции будут восстановлены.

иран

сша

тегеран (город)

2025

