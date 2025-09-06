Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН
16:00 06.09.2025
СМИ раскрыли, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженности в отношениях с США, сообщила газета Hindustan Times."Премьер-министр Нарендра Моди не примет участия в сессии Генассамблеи ООН, запланированной на конец этого месяца в Нью-Йорке", — говорится в материале.По мнению издания, это происходит на фоне тарифной напряженности между Индией и США после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины для Нью-Дели за покупку нефти у России."Вместо премьер-министра Нарендры Моди Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар", — уточнили в газете.Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50%, это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией, а также с провалом торговых переговоров с Нью-Дели. Пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Индии, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти, несмотря на 50-процентные тарифы США.
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не примет участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за напряженности в отношениях с США, сообщила газета Hindustan Times.
"Премьер-министр Нарендра Моди не примет участия в сессии Генассамблеи ООН, запланированной на конец этого месяца в Нью-Йорке", — говорится в материале.
По мнению издания, это происходит на фоне тарифной напряженности между Индией и США после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины для Нью-Дели за покупку нефти у России.
"Вместо премьер-министра Нарендры Моди Индию будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар", — уточнили в газете.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии в 25%, в результате чего совокупная ставка достигла 50%, это один из самых высоких тарифов Вашингтона. Решение связано с якобы резким ростом закупок российской нефти Индией, а также с провалом торговых переговоров с Нью-Дели. Пять раундов завершились безрезультатно, несмотря на ожидания Индии, что пошлины будут ограничены на уровне 15%. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки российской нефти, несмотря на 50-процентные тарифы США.
