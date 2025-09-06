Рейтинг@Mail.ru
Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"
06:16 06.09.2025 (обновлено: 08:41 06.09.2025)
Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"
происшествия
россия
москва
томск
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов и судебными материалами. Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа, который был выдан Тверским районным судом Москвы. Также 1 сентября приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество Штенгеловых. Из судебных материалов следует, что 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые переданы взыскателю. Кроме того, 26 августа суд выдал исполнительный лист, который также уже передан взыскателю. По данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, основная деятельность компании — "вложения в ценные бумаги". По информации из регистрационных документов, АО "Кондитерус Ком" зарегистрировали в конце марта 2004 года в Томске. Генеральная прокуратура России просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность Российской Федерации акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад. Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль — 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
происшествия, россия, москва, томск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Москва, Томск, Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и их АО "Кондитерус Ком", владеющей брендами "Яшкино" и "Кириешки", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными судебных приставов и судебными материалами.
Согласно данным, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО "Кондитерус Ком" по исполнительному листу от 25 августа, который был выдан Тверским районным судом Москвы.
Здание Генеральной прокуратуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
ГП попросила изъять группу компаний, владеющую "Кириешками" и "Яшкино"
26 августа, 16:32
Также 1 сентября приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество Штенгеловых. Из судебных материалов следует, что 1 сентября Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный лист, которые переданы взыскателю. Кроме того, 26 августа суд выдал исполнительный лист, который также уже передан взыскателю.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, основная деятельность компании — "вложения в ценные бумаги". По информации из регистрационных документов, АО "Кондитерус Ком" зарегистрировали в конце марта 2004 года в Томске.
Генеральная прокуратура России просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность Российской Федерации акции группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"), более 21 миллиарда рублей доходов которой Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, а также АО "Кондитерус Ком". В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Как установила Генпрокуратура, капитализация корпорации оценивается в 497 миллиардов рублей, ежегодный доход — 756 миллиардов рублей, а валовая прибыль — 139 миллиардов рублей. Головной компанией выступает АО "Кондитерус Ком". В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.
Кадр из сериала Папины дочки - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Звезда "Папиных дочек" не платит по кредитам
29 августа, 06:16
 
Происшествия Россия Москва Томск Генеральная прокуратура РФ
 
 
