https://ria.ru/20250906/ii-2040179220.html

В ООН назвали ИИ будущим человечества

В ООН назвали ИИ будущим человечества - РИА Новости, 06.09.2025

В ООН назвали ИИ будущим человечества

Искусственный интеллект - это будущее человечества, поскольку он может ускорить развитие многих стран, заявила исполнительный секретарь Экономической и... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T14:59:00+03:00

2025-09-06T14:59:00+03:00

2025-09-06T14:59:00+03:00

владивосток

оон

эскато

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021405162_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_d19e629d33137ed8449c8c1e2f0bc203.png

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект - это будущее человечества, поскольку он может ускорить развитие многих стран, заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. "Искусственный интеллект - это будущее человечества, но в то же время, как развивающиеся страны могли бы также извлечь пользу от ИИ очень быстро? Есть определенные риски (и необходимость – ред.) в регулировании. Однако в то же время развивающиеся страны могли бы выиграть от ИИ, поскольку он действительно может ускорить развитие по многим направлениям", - сказала глава ЭСКАТО. По мнению Алишахбаны, странам ООН следует сотрудничать в изучении возможностей, создаваемых искусственным интеллектом. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250807/nauka-2033731183.html

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владивосток, оон, эскато, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025