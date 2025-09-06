Рейтинг@Mail.ru
14:59 06.09.2025
В ООН назвали ИИ будущим человечества
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект - это будущее человечества, поскольку он может ускорить развитие многих стран, заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. "Искусственный интеллект - это будущее человечества, но в то же время, как развивающиеся страны могли бы также извлечь пользу от ИИ очень быстро? Есть определенные риски (и необходимость – ред.) в регулировании. Однако в то же время развивающиеся страны могли бы выиграть от ИИ, поскольку он действительно может ускорить развитие по многим направлениям", - сказала глава ЭСКАТО. По мнению Алишахбаны, странам ООН следует сотрудничать в изучении возможностей, создаваемых искусственным интеллектом. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект - это будущее человечества, поскольку он может ускорить развитие многих стран, заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
"Искусственный интеллект - это будущее человечества, но в то же время, как развивающиеся страны могли бы также извлечь пользу от ИИ очень быстро? Есть определенные риски (и необходимость – ред.) в регулировании. Однако в то же время развивающиеся страны могли бы выиграть от ИИ, поскольку он действительно может ускорить развитие по многим направлениям", - сказала глава ЭСКАТО.
По мнению Алишахбаны, странам ООН следует сотрудничать в изучении возможностей, создаваемых искусственным интеллектом.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
