ИИ может быть как мирной, так и опасной технологией, заявил Кобяков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект может быть как мирной, так и опасной технологией, разрыв в интеллекте между человеком и ИИ будет расти, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Искусственный интеллект, как и ряд других технологий, например, атом, может быть как мирной, так и опасной технологией. Некоторые разработчики искусственного интеллекта предупреждают: привычное образование станет ненужным для нового поколения, разрыв в интеллекте между человеком и искусственным интеллектом будет расти. Искусственный интеллект делает человека лишним, искусственные утробы заменят беременность. В течение 40 лет деторождение может полностью перейти в сферу биотехнологий", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
