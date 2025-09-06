https://ria.ru/20250906/ii-2040133010.html

ИИ может быть как мирной, так и опасной технологией, заявил Кобяков

ИИ может быть как мирной, так и опасной технологией, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025

ИИ может быть как мирной, так и опасной технологией, заявил Кобяков

Искусственный интеллект может быть как мирной, так и опасной технологией, разрыв в интеллекте между человеком и ИИ будет расти, заявил советник президента РФ,... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T05:52:00+03:00

2025-09-06T05:52:00+03:00

2025-09-06T05:52:00+03:00

технологии

россия

владивосток

антон кобяков

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021404284_11:0:1376:768_1920x0_80_0_0_9a1e102db7384a133092b70e16dbb47f.png

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект может быть как мирной, так и опасной технологией, разрыв в интеллекте между человеком и ИИ будет расти, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Искусственный интеллект, как и ряд других технологий, например, атом, может быть как мирной, так и опасной технологией. Некоторые разработчики искусственного интеллекта предупреждают: привычное образование станет ненужным для нового поколения, разрыв в интеллекте между человеком и искусственным интеллектом будет расти. Искусственный интеллект делает человека лишним, искусственные утробы заменят беременность. В течение 40 лет деторождение может полностью перейти в сферу биотехнологий", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/ii-2039898628.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025