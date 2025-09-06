https://ria.ru/20250906/horoshavin-2040150679.html

У Хорошавина в колонии находили запрещенные предметы

У Хорошавина в колонии находили запрещенные предметы - РИА Новости, 06.09.2025

У Хорошавина в колонии находили запрещенные предметы

06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сотрудники колонии, где отбывает наказание бывший сахалинский губернатор Александр Хорошавин, получивший 15 лет за взяточничество, трижды находили у него запрещенные предметы, сказано в судебных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Допустил... хранение запрещенных предметов, было применено взыскание в виде водворение в ШИЗО на максимальный срок наказания", - сказано в документе. Что именно хранил Хорошавин там не уточняется, но, когда он попался на хранении запрещенных предметов в третий раз, то отделался выговором. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Список предметов, которые заключенным запрещено иметь при себе, весьма обширен и включает как очевидные вещи - оружие, наркотики, так и книги по топографии, игральные карты, копировальную бумагу и тушь, полотенца неустановленных образцов, часы, зажигалки, продукты с истекшим сроком годности и другое. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

