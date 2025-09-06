Камчатка получит федеральное финансирование после землетрясения
Солодов заручился поддержкой Путина в ликвидации последствий землетрясения
Поврежденный в результате землетрясения детский сад в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на десятом Восточном экономическом форуме заручился поддержкой президента России Владимира Путина в части федерального финансирования мероприятий по ликвидации последствий мощного землетрясения в регионе, сообщает правительство Камчатского края.
"Владимир Солодов заручился поддержкой президента РФ в части финансирования мероприятий по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке", — говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве региона, федеральное финансирование будет направлено на строительство здания детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском, во время землетрясения объект получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит, реконструкцию городской детской поликлиники №1, капитальный ремонт трех школ в Елизовском округе и общедомового имущества наиболее поврежденных многоквартирных домов. Также будет активизировано расселение аварийного и сейсмодефицитного жилья.
Кроме того, Солодов предложил внести изменения в законодательство РФ — признать землетрясения с магнитудой более 8 и интенсивностью толчков, ощущаемых в населённых пунктах, свыше 6 баллов, чрезвычайной ситуацией федерального уровня, в чем также был поддержан главой государства, отметили в правительстве региона.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
