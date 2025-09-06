Рейтинг@Mail.ru
Камчатка получит федеральное финансирование после землетрясения
15:27 06.09.2025
Камчатка получит федеральное финансирование после землетрясения
Камчатка получит федеральное финансирование после землетрясения
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на десятом Восточном экономическом форуме заручился поддержкой президента России Владимира Путина в части... РИА Новости, 06.09.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на десятом Восточном экономическом форуме заручился поддержкой президента России Владимира Путина в части федерального финансирования мероприятий по ликвидации последствий мощного землетрясения в регионе, сообщает правительство Камчатского края. Ранее Солодов на полях ВЭФ предложил Путину издать единый указ о мерах поддержки Камчатки после землетрясения. Также он попросил оказать помощь жителям региона, чьи дома получили незначительные повреждения, и оказать отдельную дополнительную помощь региону по восстановлению социальных учреждений. "Владимир Солодов заручился поддержкой президента РФ в части финансирования мероприятий по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке", — говорится в сообщении. Как отметили в правительстве региона, федеральное финансирование будет направлено на строительство здания детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском, во время землетрясения объект получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит, реконструкцию городской детской поликлиники №1, капитальный ремонт трех школ в Елизовском округе и общедомового имущества наиболее поврежденных многоквартирных домов. Также будет активизировано расселение аварийного и сейсмодефицитного жилья. Кроме того, Солодов предложил внести изменения в законодательство РФ — признать землетрясения с магнитудой более 8 и интенсивностью толчков, ощущаемых в населённых пунктах, свыше 6 баллов, чрезвычайной ситуацией федерального уровня, в чем также был поддержан главой государства, отметили в правительстве региона. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на десятом Восточном экономическом форуме заручился поддержкой президента России Владимира Путина в части федерального финансирования мероприятий по ликвидации последствий мощного землетрясения в регионе, сообщает правительство Камчатского края.
Ранее Солодов на полях ВЭФ предложил Путину издать единый указ о мерах поддержки Камчатки после землетрясения. Также он попросил оказать помощь жителям региона, чьи дома получили незначительные повреждения, и оказать отдельную дополнительную помощь региону по восстановлению социальных учреждений.
"Владимир Солодов заручился поддержкой президента РФ в части финансирования мероприятий по ликвидации последствий землетрясения на Камчатке", — говорится в сообщении.
Как отметили в правительстве региона, федеральное финансирование будет направлено на строительство здания детского сада №15 в Петропавловске-Камчатском, во время землетрясения объект получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит, реконструкцию городской детской поликлиники №1, капитальный ремонт трех школ в Елизовском округе и общедомового имущества наиболее поврежденных многоквартирных домов. Также будет активизировано расселение аварийного и сейсмодефицитного жилья.
Кроме того, Солодов предложил внести изменения в законодательство РФ — признать землетрясения с магнитудой более 8 и интенсивностью толчков, ощущаемых в населённых пунктах, свыше 6 баллов, чрезвычайной ситуацией федерального уровня, в чем также был поддержан главой государства, отметили в правительстве региона.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
