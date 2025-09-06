Рейтинг@Mail.ru
Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:39 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/gruziya-2040125435.html
Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик
Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик - РИА Новости, 06.09.2025
Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик
Грузия последние 33 года находится под оккупацией западных стран, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира"... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T02:39:00+03:00
2025-09-06T02:39:00+03:00
грузия
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Грузия последние 33 года находится под оккупацией западных стран, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Грузия находится под оккупацией западных стран. Это относится к СМИ и неправительственным организациям, НКО, которые финансировались из Запада бесконтрольно - вплоть до 2024 года. Пока не был принят "закон о прозрачности", - сказал Пипия.
https://ria.ru/20250821/rossija-2036674662.html
грузия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_38:0:1241:902_1920x0_80_0_0_2657c104f60d158eebd311b9e24ea465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, донецкая народная республика, денис пушилин
Грузия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик

Политик Пипия: Грузия 33 года находится под оккупацией Запада

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Грузия последние 33 года находится под оккупацией западных стран, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.
Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере.
"Грузия находится под оккупацией западных стран. Это относится к СМИ и неправительственным организациям, НКО, которые финансировались из Запада бесконтрольно - вплоть до 2024 года. Пока не был принят "закон о прозрачности", - сказал Пипия.
Верхний Ларс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
На границе России и Грузии открыли движение для всех видов транспорта
21 августа, 11:44
 
ГрузияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала