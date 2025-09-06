https://ria.ru/20250906/gruziya-2040125435.html
Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик
грузия
донецкая народная республика
денис пушилин
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Грузия последние 33 года находится под оккупацией западных стран, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Грузия находится под оккупацией западных стран. Это относится к СМИ и неправительственным организациям, НКО, которые финансировались из Запада бесконтрольно - вплоть до 2024 года. Пока не был принят "закон о прозрачности", - сказал Пипия.
