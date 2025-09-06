https://ria.ru/20250906/gruziya-2040125435.html

Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик

Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик - РИА Новости, 06.09.2025

Грузия 33 года находится под оккупацией Запада, заявил политик

Грузия последние 33 года находится под оккупацией западных стран, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира"... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T02:39:00+03:00

2025-09-06T02:39:00+03:00

2025-09-06T02:39:00+03:00

грузия

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962946822_0:91:1281:811_1920x0_80_0_0_9bfe4d75dd3e8ae5180e03868b86d65e.jpg

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Грузия последние 33 года находится под оккупацией западных стран, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Грузия находится под оккупацией западных стран. Это относится к СМИ и неправительственным организациям, НКО, которые финансировались из Запада бесконтрольно - вплоть до 2024 года. Пока не был принят "закон о прозрачности", - сказал Пипия.

https://ria.ru/20250821/rossija-2036674662.html

грузия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, донецкая народная республика, денис пушилин