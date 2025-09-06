https://ria.ru/20250906/gosduma-2040123156.html

В ГД предложили возвращать стоимость авиабилетов, сданных в течение 14 дней

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова обратились к главе Минтраспорта РФ Андрею Никитину с предложением возвращать полную стоимость авиабилетов пассажирам, если они сдают их в течение 14 дней со дня покупки, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Решением... проблемы является законодательное закрепление безусловного права пассажира на возврат полной стоимости авиабилета при его добровольном отказе от воздушной перевозки в течение 14 календарных дней с момента приобретения билета, независимо от типа тарифа, выбранного при покупке", - сказано в обращении. В разговоре с РИА Новости Миронов отметил, что исключение могут составить специально оговоренные законом случаи невозврата средств, например, за билеты, купленные по специальным промотарифам с особыми условиями. Он добавил, что актуальность проблемы вызвана распространенной практикой удержания внушительных сумм со стороны авиакомпаний независимо от даты приобретения билетов. "Роспотребнадзор ежегодно фиксирует десятки тысяч жалоб граждан на действия авиаперевозчиков при возврате денег за билеты. Это составляет одну из лидирующих категорий обращений в сфере транспортных услуг, а финансовые потери пассажиров исчисляются миллиардами рублей", – заявил лидер СРЗП. Депутат добавил, что особую остроту проблема возврата средств приобрела в последние месяцы во время сбоев в работе аэропортов, когда пассажиры, по его словам, были вынуждены сдавать билеты, чтобы воспользоваться другим транспортом или рейсами других авиакомпаний. "В таких случаях пассажиры должны иметь возможность возвращать деньги за билет в максимально короткие сроки – в течение 1-2 дней", – подчеркнул Миронов.

