В Госдуме предложили направлять сверхприбыль банков в бюджет
01:06 06.09.2025 (обновлено: 06:14 06.09.2025)
В Госдуме предложили направлять сверхприбыль банков в бюджет
экономика
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращения премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением сформировать механизм перераспределения сверхприбыли банков в пользу бюджетной системы, документы имеются в распоряжении РИА Новости."В целях обеспечения справедливого распределения финансовой нагрузки, а также повышения эффективности использования доходов, получаемых при непосредственном воздействии государственной политики, ЛДПР полагает целесообразным и необходимым рассмотреть вопрос о формировании механизма перераспределения сверхприбыли банковского сектора в пользу бюджетной системы РФ", — сказано в документах. Слуцкий отметил, что, по данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора демонстрирует стабильный рост и рекордные финансовые показатели: в 2022 году чистая прибыль составила 203 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,2 триллиона рублей, в 2024 году — 3,8 триллиона рублей, за январь-июль 2025 года — 2,1 триллиона рублей. Он добавил, что в ряде случаев сверхприбыль, получаемая банковским сектором, направляется на выплаты руководящему составу кредитных организаций в форме премий, дополнительных компенсаций и так называемых "золотых парашютов", размеры которых значительно превышают средние показатели заработной платы по стране."Такая практика формирует дисбаланс в распределении финансовых ресурсов и ограничивает возможности для их целевого использования в интересах общества и государственной экономики. В связи с этим представляется необходимым разработать правовые механизмы, обеспечивающие рациональное и справедливое распределение сверхдоходов банковского сектора", — подчеркивается в обращениях. В документах отмечается, что механизм перераспределения может быть реализован по аналогии с действующими специальными режимами в нефтегазовой отрасли. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, если данная идея найдет поддержку, то в бюджет поступят значительные дополнительные доходы, которые пойдут на здравоохранение, образование и социальную сферу. По его мнению, государству так будет легче выполнять "свои обязательства" перед русским народом.
россия
экономика, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Экономика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращения премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением сформировать механизм перераспределения сверхприбыли банков в пользу бюджетной системы, документы имеются в распоряжении РИА Новости.
"В целях обеспечения справедливого распределения финансовой нагрузки, а также повышения эффективности использования доходов, получаемых при непосредственном воздействии государственной политики, ЛДПР полагает целесообразным и необходимым рассмотреть вопрос о формировании механизма перераспределения сверхприбыли банковского сектора в пользу бюджетной системы РФ", — сказано в документах.
Слуцкий отметил, что, по данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора демонстрирует стабильный рост и рекордные финансовые показатели: в 2022 году чистая прибыль составила 203 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,2 триллиона рублей, в 2024 году — 3,8 триллиона рублей, за январь-июль 2025 года — 2,1 триллиона рублей. Он добавил, что в ряде случаев сверхприбыль, получаемая банковским сектором, направляется на выплаты руководящему составу кредитных организаций в форме премий, дополнительных компенсаций и так называемых "золотых парашютов", размеры которых значительно превышают средние показатели заработной платы по стране.
"Такая практика формирует дисбаланс в распределении финансовых ресурсов и ограничивает возможности для их целевого использования в интересах общества и государственной экономики. В связи с этим представляется необходимым разработать правовые механизмы, обеспечивающие рациональное и справедливое распределение сверхдоходов банковского сектора", — подчеркивается в обращениях.
В документах отмечается, что механизм перераспределения может быть реализован по аналогии с действующими специальными режимами в нефтегазовой отрасли.
Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, если данная идея найдет поддержку, то в бюджет поступят значительные дополнительные доходы, которые пойдут на здравоохранение, образование и социальную сферу. По его мнению, государству так будет легче выполнять "свои обязательства" перед русским народом.
Экономика Россия Леонид Слуцкий (политик) Госдума РФ ЛДПР
 
 
