В Госдуме предложили направлять сверхприбыль банков в бюджет

В Госдуме предложили направлять сверхприбыль банков в бюджет - РИА Новости, 06.09.2025

В Госдуме предложили направлять сверхприбыль банков в бюджет

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращения премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06

2025-09-06T01:06:00+03:00

2025-09-06T06:14:00+03:00

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращения премьер-министру России Михаилу Мишустину и главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной с предложением сформировать механизм перераспределения сверхприбыли банков в пользу бюджетной системы, документы имеются в распоряжении РИА Новости."В целях обеспечения справедливого распределения финансовой нагрузки, а также повышения эффективности использования доходов, получаемых при непосредственном воздействии государственной политики, ЛДПР полагает целесообразным и необходимым рассмотреть вопрос о формировании механизма перераспределения сверхприбыли банковского сектора в пользу бюджетной системы РФ", — сказано в документах. Слуцкий отметил, что, по данным Банка России, чистая прибыль банковского сектора демонстрирует стабильный рост и рекордные финансовые показатели: в 2022 году чистая прибыль составила 203 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,2 триллиона рублей, в 2024 году — 3,8 триллиона рублей, за январь-июль 2025 года — 2,1 триллиона рублей. Он добавил, что в ряде случаев сверхприбыль, получаемая банковским сектором, направляется на выплаты руководящему составу кредитных организаций в форме премий, дополнительных компенсаций и так называемых "золотых парашютов", размеры которых значительно превышают средние показатели заработной платы по стране."Такая практика формирует дисбаланс в распределении финансовых ресурсов и ограничивает возможности для их целевого использования в интересах общества и государственной экономики. В связи с этим представляется необходимым разработать правовые механизмы, обеспечивающие рациональное и справедливое распределение сверхдоходов банковского сектора", — подчеркивается в обращениях. В документах отмечается, что механизм перераспределения может быть реализован по аналогии с действующими специальными режимами в нефтегазовой отрасли. Как рассказал в беседе с РИА Новости Слуцкий, если данная идея найдет поддержку, то в бюджет поступят значительные дополнительные доходы, которые пойдут на здравоохранение, образование и социальную сферу. По его мнению, государству так будет легче выполнять "свои обязательства" перед русским народом.

