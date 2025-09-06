https://ria.ru/20250906/gorlovka-2040138946.html
В Горловке два водителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ
В Горловке два водителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Два водителя автобусов получили травмы в результате атаки БПЛА ВСУ в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее он уведомлял о том, что вследствие атаки повреждения получили три автобуса. "В результате атаки БПЛА ВФУ по автобусам в посёлке шахты имени Н. А. Изотова ранены двое водителей", - сообщил Приходько в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, атаки ударными БПЛА ВСУ были нанесены по Горловке в 6.10 и 6.40 мск. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В Горловке два водителя пострадали при атаке БПЛА ВСУ
