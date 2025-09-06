https://ria.ru/20250906/gorlovka-2040135963.html
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА
Три автобуса получили повреждения в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T06:41:00+03:00
2025-09-06T06:41:00+03:00
2025-09-06T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040139255_0:323:960:863_1920x0_80_0_0_fc0b7d035522614a51b0570b042892ca.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три автобуса получили повреждения в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В посёлке шахты имени Н. А. Изотова повреждены три автобуса вследствие атаки БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250904/vsu-2039791423.html
горловка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040139255_0:233:960:953_1920x0_80_0_0_2a92961b8d4cdbcba101dee8db30dc84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА
Мэр Приходько: в Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены три автобуса