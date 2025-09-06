Рейтинг@Mail.ru
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 06.09.2025 (обновлено: 07:51 06.09.2025)
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА
Три автобуса получили повреждения в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.09.2025
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три автобуса получили повреждения в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В посёлке шахты имени Н. А. Изотова повреждены три автобуса вследствие атаки БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецк
донецкая народная республика
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА

Мэр Приходько: в Горловке из-за атаки БПЛА ВСУ повреждены три автобуса

Последствия атаки БПЛА ВСУ по автобусу в Горловке
Последствия атаки БПЛА ВСУ по автобусу в Горловке
© Приходько РИК / Telegram
Последствия атаки БПЛА ВСУ по автобусу в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три автобуса получили повреждения в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В посёлке шахты имени Н. А. Изотова повреждены три автобуса вследствие атаки БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Стела при въезде в Горловку
ВСУ обстреляли Горловку и Дебальцево
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
