https://ria.ru/20250906/gorlovka-2040135963.html

В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА

В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 06.09.2025

В Горловке три автобуса получили повреждения из-за атаки БПЛА

Три автобуса получили повреждения в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T06:41:00+03:00

2025-09-06T06:41:00+03:00

2025-09-06T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040139255_0:323:960:863_1920x0_80_0_0_fc0b7d035522614a51b0570b042892ca.jpg

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Три автобуса получили повреждения в Никитовском районе Горловки в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В посёлке шахты имени Н. А. Изотова повреждены три автобуса вследствие атаки БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250904/vsu-2039791423.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, стирол