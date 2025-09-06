https://ria.ru/20250906/glava-2040124863.html
Экс-глава Сахалина в колонии помог с заказом на мусорные контейнеры
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин, осужденный за взяточничество на 15 лет, помог колонии, в которой отбывает наказание, с заказом на изготовление мусорных контейнеров, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Оказал содействие по выполнению заказа муниципалитета Хабаровска, размещенного в ИК-13, по изготовлению контейнерных площадок для сбора мусора", — отмечается в тексте. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.
