Рейтинг@Mail.ru
СМИ: большинство немцев выступило за отправку войск на Украину - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:01 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/germaniya-2040128871.html
СМИ: большинство немцев выступило за отправку войск на Украину
СМИ: большинство немцев выступило за отправку войск на Украину - РИА Новости, 06.09.2025
СМИ: большинство немцев выступило за отправку войск на Украину
Более половины жителей Германии поддерживают отправку немецких войск на Украину после прекращения огня, передает телеканал ZDF со ссылкой на исследование,... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T04:01:00+03:00
2025-09-06T04:01:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Более половины жителей Германии поддерживают отправку немецких войск на Украину после прекращения огня, передает телеканал ZDF со ссылкой на исследование, проведенное компанией Wahlen."Если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, обеспеченное европейскими войсками, около половины респондентов (53 процента) считают, что Германия и ее бундесвер также должны принять участие", — говорится в материале.При этом, согласно опросу, 42 процента респондентов, включая большинство жителей Восточной Германии (54 процента), выступают против участия Германии в военной миссии на Украине.Однако лишь немногие (четыре процента) ожидают достижения устойчивого прекращения огня в ближайшие недели, 94 процента настроены пессимистично.Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250906/bundesver-2040123930.html
https://ria.ru/20250720/udary-2030222383.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c28142ca2e1adb4fa4e6527b059a2354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, нато
В мире, Украина, Россия, Германия, НАТО
СМИ: большинство немцев выступило за отправку войск на Украину

Wahlen: 53% жителей Германии поддержали отправку войск бундесвера на Украину

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Более половины жителей Германии поддерживают отправку немецких войск на Украину после прекращения огня, передает телеканал ZDF со ссылкой на исследование, проведенное компанией Wahlen.
"Если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, обеспеченное европейскими войсками, около половины респондентов (53 процента) считают, что Германия и ее бундесвер также должны принять участие", — говорится в материале.
Солдаты армии Бундесвера - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Бундесвер не готов к размещению войск НАТО на Украине, заявил лидер ХСС
02:04
При этом, согласно опросу, 42 процента респондентов, включая большинство жителей Восточной Германии (54 процента), выступают против участия Германии в военной миссии на Украине.
Однако лишь немногие (четыре процента) ожидают достижения устойчивого прекращения огня в ближайшие недели, 94 процента настроены пессимистично.
Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
Генерал-майор ВС Германии Кристиан Фройдинг - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
"Наступательные операции": в бундесвере призвали к ударам по России
20 июля, 03:37
 
В миреУкраинаРоссияГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала