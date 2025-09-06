https://ria.ru/20250906/germaniya-2040128871.html
СМИ: большинство немцев выступило за отправку войск на Украину
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Более половины жителей Германии поддерживают отправку немецких войск на Украину после прекращения огня, передает телеканал ZDF со ссылкой на исследование, проведенное компанией Wahlen."Если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, обеспеченное европейскими войсками, около половины респондентов (53 процента) считают, что Германия и ее бундесвер также должны принять участие", — говорится в материале.При этом, согласно опросу, 42 процента респондентов, включая большинство жителей Восточной Германии (54 процента), выступают против участия Германии в военной миссии на Украине.Однако лишь немногие (четыре процента) ожидают достижения устойчивого прекращения огня в ближайшие недели, 94 процента настроены пессимистично.Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
