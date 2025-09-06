"Центр новой эпохи": в Германии подвели итоги ВЭФ для Запада
BZ: ВЭФ показал Западу, что Россия все больше ориентируется на Азию
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Восточный экономический форум показал Западу, что Россия будет ориентироваться на азиатские страны и укреплять сотрудничество с Востоком, а не с Европой, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи", — говорится в материале.
Путин после ВЭФ прилетел в Самару
Вчера, 21:17
Как отмечает издание, на фоне западных санкций и нарастающих геополитических изменений сотрудничество России с странами Азии значительно активизировалось, что не может не беспокоить Запад.
"На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства четко заявил: будущее за Дальним Востоком", — подчеркивает издание.
По словам автора, Европе стоит учитывать, что теперь двуглавый орел обеими головами смотрит на восток.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Азиатские СМИ назвали главную тему ВЭФ
Вчера, 14:41