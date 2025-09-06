Рейтинг@Mail.ru
00:53 06.09.2025
"Центр новой эпохи": в Германии подвели итоги ВЭФ для Запада
в мире
россия
европа
азия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Восточный экономический форум показал Западу, что Россия будет ориентироваться на азиатские страны и укреплять сотрудничество с Востоком, а не с Европой, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи", — говорится в материале.Как отмечает издание, на фоне западных санкций и нарастающих геополитических изменений сотрудничество России с странами Азии значительно активизировалось, что не может не беспокоить Запад."На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства четко заявил: будущее за Дальним Востоком", — подчеркивает издание.По словам автора, Европе стоит учитывать, что теперь двуглавый орел обеими головами смотрит на восток.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
европа
азия
в мире, россия, европа, азия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Россия, Европа, Азия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Восточный экономический форум показал Западу, что Россия будет ориентироваться на азиатские страны и укреплять сотрудничество с Востоком, а не с Европой, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи", — говорится в материале.
Прибытие Путина в Самару
Путин после ВЭФ прилетел в Самару
Вчера, 21:17
Как отмечает издание, на фоне западных санкций и нарастающих геополитических изменений сотрудничество России с странами Азии значительно активизировалось, что не может не беспокоить Запад.
"На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства четко заявил: будущее за Дальним Востоком", — подчеркивает издание.
По словам автора, Европе стоит учитывать, что теперь двуглавый орел обеими головами смотрит на восток.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Восточный экономический форум
Азиатские СМИ назвали главную тему ВЭФ
Вчера, 14:41
 
В миреРоссияЕвропаАзияДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
