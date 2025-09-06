https://ria.ru/20250906/germaniya-2040121089.html

"Центр новой эпохи": в Германии подвели итоги ВЭФ для Запада

"Центр новой эпохи": в Германии подвели итоги ВЭФ для Запада - РИА Новости, 06.09.2025

"Центр новой эпохи": в Германии подвели итоги ВЭФ для Запада

Восточный экономический форум показал Западу, что Россия будет ориентироваться на азиатские страны и укреплять сотрудничество с Востоком, а не с Европой, пишет... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T00:53:00+03:00

2025-09-06T00:53:00+03:00

2025-09-06T00:53:00+03:00

в мире

россия

европа

азия

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039892236_0:438:2861:2047_1920x0_80_0_0_de1df3d892d1eb9e9385e06d5babb4b6.jpg

МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Восточный экономический форум показал Западу, что Россия будет ориентироваться на азиатские страны и укреплять сотрудничество с Востоком, а не с Европой, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи", — говорится в материале.Как отмечает издание, на фоне западных санкций и нарастающих геополитических изменений сотрудничество России с странами Азии значительно активизировалось, что не может не беспокоить Запад."На пленарном заседании Восточного экономического форума глава российского государства четко заявил: будущее за Дальним Востоком", — подчеркивает издание.По словам автора, Европе стоит учитывать, что теперь двуглавый орел обеими головами смотрит на восток.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/putin-2040100698.html

https://ria.ru/20250905/smi-2040010778.html

россия

европа

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, азия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025