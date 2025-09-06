Рейтинг@Mail.ru
Эксперт призвал не допустить гегемонии США на рынке цифровых активов - РИА Новости, 06.09.2025
15:03 06.09.2025
Эксперт призвал не допустить гегемонии США на рынке цифровых активов
в мире
сша
россия
китай
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Развивающиеся экономики должны объединиться, чтобы не допустить новой гегемонии США, на этот раз на рынке цифровых активов, поделился мнением с РИА Новости на полях ВЭФ декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь. "Доллар неизбежно упадет, и стратегия США заключается в использовании стейблкоинов вместо доллара. Возможно, США установят новую гегемонию стейблкоинов. Теперь время ограничено, оно не будет нас ждать. Поэтому я думаю, что развивающимся экономикам следует сплотиться сильнее, чем прежде, против установления новой гегемонии в сфере использования стейблкоинов и цифровой финансовой системы в будущем", - заявил Ван Вэнь. Он добавил, что Россия и Китай столкнулись со схожими и общими вызовами, связанными с риском доминирования США на формирующемся глобальном цифровом финансовом рынке. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например, к национальной валюте. Агентство Рейтер ранее передавало, что Китай изучает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.
в мире, сша, россия, китай
В мире, США, Россия, Китай
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Развивающиеся экономики должны объединиться, чтобы не допустить новой гегемонии США, на этот раз на рынке цифровых активов, поделился мнением с РИА Новости на полях ВЭФ декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь.
"Доллар неизбежно упадет, и стратегия США заключается в использовании стейблкоинов вместо доллара. Возможно, США установят новую гегемонию стейблкоинов. Теперь время ограничено, оно не будет нас ждать. Поэтому я думаю, что развивающимся экономикам следует сплотиться сильнее, чем прежде, против установления новой гегемонии в сфере использования стейблкоинов и цифровой финансовой системы в будущем", - заявил Ван Вэнь.
Он добавил, что Россия и Китай столкнулись со схожими и общими вызовами, связанными с риском доминирования США на формирующемся глобальном цифровом финансовом рынке.
Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например, к национальной валюте. Агентство Рейтер ранее передавало, что Китай изучает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем.
ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.
