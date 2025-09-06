https://ria.ru/20250906/gegemoniya-2040180077.html

Эксперт призвал не допустить гегемонии США на рынке цифровых активов

Эксперт призвал не допустить гегемонии США на рынке цифровых активов - РИА Новости, 06.09.2025

Эксперт призвал не допустить гегемонии США на рынке цифровых активов

Развивающиеся экономики должны объединиться, чтобы не допустить новой гегемонии США, на этот раз на рынке цифровых активов, поделился мнением с РИА Новости на... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T15:03:00+03:00

2025-09-06T15:03:00+03:00

2025-09-06T15:03:00+03:00

в мире

сша

россия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/106025/83/1060258309_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_2ea93f23c5f456ca6f881ceca04b948d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Развивающиеся экономики должны объединиться, чтобы не допустить новой гегемонии США, на этот раз на рынке цифровых активов, поделился мнением с РИА Новости на полях ВЭФ декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь. "Доллар неизбежно упадет, и стратегия США заключается в использовании стейблкоинов вместо доллара. Возможно, США установят новую гегемонию стейблкоинов. Теперь время ограничено, оно не будет нас ждать. Поэтому я думаю, что развивающимся экономикам следует сплотиться сильнее, чем прежде, против установления новой гегемонии в сфере использования стейблкоинов и цифровой финансовой системы в будущем", - заявил Ван Вэнь. Он добавил, что Россия и Китай столкнулись со схожими и общими вызовами, связанными с риском доминирования США на формирующемся глобальном цифровом финансовом рынке. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например, к национальной валюте. Агентство Рейтер ранее передавало, что Китай изучает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.

https://ria.ru/20250905/putin-2039891439.html

https://ria.ru/20250905/ssha-2040090624.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай