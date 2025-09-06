https://ria.ru/20250906/gaza-2040213941.html

Жители Тель-Авива вышли на протесты с требованием прекратить войну в Газе

Жители Тель-Авива вышли на протесты с требованием прекратить войну в Газе - РИА Новости, 06.09.2025

Жители Тель-Авива вышли на протесты с требованием прекратить войну в Газе

Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников,... РИА Новости, 06.09.2025

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 сен - РИА Новости. Тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в субботу вечером с требованием к властям прекратить войну в секторе Газа и добиться освобождения заложников, которые удерживаются палестинскими радикалами уже 700 дней, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие также выступают против планов по захвату города Газа, в котором, по данным израильских военных, остаются последние оплоты палестинского движения ХАМАС. Подобная операция, по мнению демонстрантов, может поставить под угрозу заложников, которые еще числятся в списке выживших. На трибуне перед толпой выступают родственники заложников, которые требуют от правительства Израиля согласиться на сделку с ХАМАС. Переговоры по соглашению при этом находятся в очередном тупике. Израиль помимо возвращения всех заложников требует разоружения ХАМАС, демилитаризации сектора Газа, контроля безопасности и создания альтернативного гражданского управления в анклаве — такого, которое не будет поощрять терроризм и угрожать Израилю. ХАМАС при этом требует полного вывода израильских сил из Газы и прекращения войны. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в районе митинга. Митинг на так называемой "площади заложников" был организован Форумом семей заложников - израильской общественной организацией, занимающейся сопровождением и поддержкой семей заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. В эту субботу акция приурочена к тому факту, что с момента атаки ХАМАС на Израиль и похищения заложников прошло 700 дней. По данным властей Израиля, в Газе удерживаются 48 заложников, 20 из которых считаются живыми. В ходе различных гуманитарных усилий и специальных операций из плена удалось вернуть более 200 заложников, включая тела погибших.

израиль

2025

Новости

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году