ФСБ рассекретила архивы преступлений нацистов на территории Донбасса
© РИА Новости / Владимир ИвановЖители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.
Жители Донбасса во время похорон односельчан: женщин, стариков и детей, зверски замученных и убитых гитлеровцами.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. ФСБ рассекретила и обнародовали архивы зафиксированных преступлений нацистов на территории Донбасса, рассказал РИА Новости председатель совета регионального отделения "Движения Первых" в ДНР Денис Чернобай.
"Сегодня нам специалисты передали документы, которые были рассекречены, о том, как проходила Великая Отечественная война в Донбассе. Действительно их (архивов - ред.) огромное множество, тут представлена только часть, в том числе и архивные кадры… Документы касаются абсолютно разных тем, периода оккупации, о том, какие концлагеря находились у нас на территории Донбасса… фотографии захоронений, подтверждающие те зверства, которые творили оккупанты на территории Донбасса с 1941 по 1943 год", - сказал Чернобай.
Он добавил, что также в архивных документах представлены протоколы допроса коллаборационистов, сотрудничавших с нацистскими оккупантами.
"Это не единственная точка, где мы будем их (архивы - ред.) презентовать и будем работать со специалистами в дальнейшем. И точно так же демонстрировать их на исторических мероприятиях и знакомить молодежь с ними", - подытожил Чернобай.
