Рейтинг@Mail.ru
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 06.09.2025 (обновлено: 07:32 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/fsb-2040132678.html
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max - РИА Новости, 06.09.2025
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max
Защите персональных данных в России уделяется пристальное внимание, принят профильный закон, на вопрос о выборе "главного мессенджера" в стране можно будет... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T05:44:00+03:00
2025-09-06T07:32:00+03:00
россия
владивосток
антон кобяков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039721407_0:283:2883:1905_1920x0_80_0_0_89049d533ba68d470dd37a8f6f82103b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Защите персональных данных в России уделяется пристальное внимание, принят профильный закон, на вопрос о выборе "главного мессенджера" в стране можно будет ответить, когда ФСБ акцептует Max как надежный сервис, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ&gt;&gt;&gt;Кобякова спросили, какой мессенджер в России будет основным."У нас же есть закон о персональных данных, за этим направлением очень пристально следят, и когда у нас бывают утечки персональных данных, это вызывает большой кризис. На мой взгляд, мне кажется, ФСБ России еще не акцептовала Max как надежный мессенджер с точки зрения защиты персональных данных, но как только нам расскажут, что у Max защита персональных данных на соответствующем уровне, тогда, может быть, и можно будет ответить на ваш вопрос", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.По словам Кобякова, каждый сам выбирает для себя мессенджер."Этот вопрос регулируется конкурентным преимуществом. Так же, как мы машины выбираем. Одному нравится "Лада", другому - "Москвич", кому-то нравятся другие марки. И здесь так же", - отметил он.В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ.Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026475567.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039721407_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_cfd46b0127b65c5765773e1f9aecee05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, антон кобяков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max

Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max ФСБ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнтон Кобяков
Антон Кобяков - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Кобяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Защите персональных данных в России уделяется пристальное внимание, принят профильный закон, на вопрос о выборе "главного мессенджера" в стране можно будет ответить, когда ФСБ акцептует Max как надежный сервис, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
Кобякова спросили, какой мессенджер в России будет основным.
"У нас же есть закон о персональных данных, за этим направлением очень пристально следят, и когда у нас бывают утечки персональных данных, это вызывает большой кризис. На мой взгляд, мне кажется, ФСБ России еще не акцептовала Max как надежный мессенджер с точки зрения защиты персональных данных, но как только нам расскажут, что у Max защита персональных данных на соответствующем уровне, тогда, может быть, и можно будет ответить на ваш вопрос", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
По словам Кобякова, каждый сам выбирает для себя мессенджер.
"Этот вопрос регулируется конкурентным преимуществом. Так же, как мы машины выбираем. Одному нравится "Лада", другому - "Москвич", кому-то нравятся другие марки. И здесь так же", - отметил он.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Путин дал ряд поручений для развития национального мессенджера
1 июля, 12:01
 
РоссияВладивостокАнтон КобяковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала