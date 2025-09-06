https://ria.ru/20250906/fsb-2040132678.html

Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max

Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max - РИА Новости, 06.09.2025

Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max

Защите персональных данных в России уделяется пристальное внимание, принят профильный закон, на вопрос о выборе "главного мессенджера" в стране можно будет... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T05:44:00+03:00

2025-09-06T05:44:00+03:00

2025-09-06T07:32:00+03:00

россия

владивосток

антон кобяков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039721407_0:283:2883:1905_1920x0_80_0_0_89049d533ba68d470dd37a8f6f82103b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Защите персональных данных в России уделяется пристальное внимание, принят профильный закон, на вопрос о выборе "главного мессенджера" в стране можно будет ответить, когда ФСБ акцептует Max как надежный сервис, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>Кобякова спросили, какой мессенджер в России будет основным."У нас же есть закон о персональных данных, за этим направлением очень пристально следят, и когда у нас бывают утечки персональных данных, это вызывает большой кризис. На мой взгляд, мне кажется, ФСБ России еще не акцептовала Max как надежный мессенджер с точки зрения защиты персональных данных, но как только нам расскажут, что у Max защита персональных данных на соответствующем уровне, тогда, может быть, и можно будет ответить на ваш вопрос", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.По словам Кобякова, каждый сам выбирает для себя мессенджер."Этот вопрос регулируется конкурентным преимуществом. Так же, как мы машины выбираем. Одному нравится "Лада", другому - "Москвич", кому-то нравятся другие марки. И здесь так же", - отметил он.В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ.Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250701/porucheniya-2026475567.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владивосток, антон кобяков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025