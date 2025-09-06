https://ria.ru/20250906/frantsija-2040217298.html
Во Франции автомобиль въехал в толпу
Во Франции автомобиль въехал в толпу - РИА Новости, 06.09.2025
Во Франции автомобиль въехал в толпу
Машина въехала в толпу на северо-западе Франции, один человек погиб, шестеро пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Машина въехала в толпу на северо-западе Франции, один человек погиб, шестеро пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. По данным агентства, инцидент произошел в городе Пиру департамента Манш. В автомобиле находились два человека, они также пострадали. "Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим: четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля", - передает агентство со ссылкой на представителей властей региона Манш. Франс Пресс не уточняет подробностей происшествия. Как добавляет агентство со ссылкой на неназванные местные СМИ, автомобиль врезался в террасу пиццерии.
Во Франции автомобиль въехал в толпу
На северо-западе Франции один человек погиб при наезде машины на толпу
