Во Франции автомобиль въехал в толпу
22:22 06.09.2025
Во Франции автомобиль въехал в толпу
в мире
франция
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Машина въехала в толпу на северо-западе Франции, один человек погиб, шестеро пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти. По данным агентства, инцидент произошел в городе Пиру департамента Манш. В автомобиле находились два человека, они также пострадали. "Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим: четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля", - передает агентство со ссылкой на представителей властей региона Манш. Франс Пресс не уточняет подробностей происшествия. Как добавляет агентство со ссылкой на неназванные местные СМИ, автомобиль врезался в террасу пиццерии.
франция
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции автомобиль въехал в толпу

На северо-западе Франции один человек погиб при наезде машины на толпу

Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Машина въехала в толпу на северо-западе Франции, один человек погиб, шестеро пострадали, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, инцидент произошел в городе Пиру департамента Манш. В автомобиле находились два человека, они также пострадали.
"Один человек погиб, несколько пострадали, после того как автомобиль въехал в людей в прибрежном городе Пиру. Сотрудники экстренных служб оказали помощь шести пострадавшим: четырем пешеходам и двум пассажирам автомобиля", - передает агентство со ссылкой на представителей властей региона Манш.
Франс Пресс не уточняет подробностей происшествия. Как добавляет агентство со ссылкой на неназванные местные СМИ, автомобиль врезался в террасу пиццерии.
