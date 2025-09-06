https://ria.ru/20250906/forum-2040176799.html
Иностранные участники продолжают ездить на форумы в Россию, заявил Кобяков
Иностранные участники продолжают ездить на форумы в Россию, заявил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
Иностранные участники продолжают ездить на форумы в Россию, заявил Кобяков
Госдепартамент США регулярным выпуском директивы о запрете бизнесу США и их стран-сателлитов ездить на форумы в Россию делает рекламу этим форумам, иностранных... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T14:32:00+03:00
2025-09-06T14:32:00+03:00
2025-09-06T14:33:00+03:00
сша
россия
владивосток
антон кобяков
государственный департамент сша
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039586180_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_167166611fe658288d51e45be9a4ae3d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Госдепартамент США регулярным выпуском директивы о запрете бизнесу США и их стран-сателлитов ездить на форумы в Россию делает рекламу этим форумам, иностранных участников меньше не становится, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Госдеп всегда, на протяжении десятка лет, выпускает директиву о том, чтобы их компании, американские, и компании стран-сателлитов Соединенных Штатов Америки не ездили на наши форумы. Но они этим делают рекламу нашим форумам. И от этого меньше участников из Соединенных Штатов, из других стран не становится", - сказал Кобяков. Он отметил, что организаторы Восточного экономического форума никак не ограничивали участие ни японских, ни южнокорейских компаний. "Американцы здесь были. Это же бизнес. В общем-то, нужно понимать, чем политика и бизнес друг другу помогают, а чем они друг другу мешают. Бизнес считает, что зачастую политика, которую пытается Госдеп продвигать в качестве своих решений, не всегда содействует их интересам", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/kompanii-2039857858.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039858718.html
сша
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039586180_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_081650683b2a0d209944fb87efdf351c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владивосток, антон кобяков, государственный департамент сша, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
США, Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Государственный департамент США, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Иностранные участники продолжают ездить на форумы в Россию, заявил Кобяков
Кобяков: директивы Госдепа о запрете российских форумов лишь рекламируют их