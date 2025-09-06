Рейтинг@Mail.ru
Иностранные участники продолжают ездить на форумы в Россию, заявил Кобяков
14:32 06.09.2025 (обновлено: 14:33 06.09.2025)
Иностранные участники продолжают ездить на форумы в Россию, заявил Кобяков
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Госдепартамент США регулярным выпуском директивы о запрете бизнесу США и их стран-сателлитов ездить на форумы в Россию делает рекламу этим форумам, иностранных участников меньше не становится, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Госдеп всегда, на протяжении десятка лет, выпускает директиву о том, чтобы их компании, американские, и компании стран-сателлитов Соединенных Штатов Америки не ездили на наши форумы. Но они этим делают рекламу нашим форумам. И от этого меньше участников из Соединенных Штатов, из других стран не становится", - сказал Кобяков. Он отметил, что организаторы Восточного экономического форума никак не ограничивали участие ни японских, ни южнокорейских компаний. "Американцы здесь были. Это же бизнес. В общем-то, нужно понимать, чем политика и бизнес друг другу помогают, а чем они друг другу мешают. Бизнес считает, что зачастую политика, которую пытается Госдеп продвигать в качестве своих решений, не всегда содействует их интересам", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Восточный экономический форум. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Госдепартамент США регулярным выпуском директивы о запрете бизнесу США и их стран-сателлитов ездить на форумы в Россию делает рекламу этим форумам, иностранных участников меньше не становится, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Госдеп всегда, на протяжении десятка лет, выпускает директиву о том, чтобы их компании, американские, и компании стран-сателлитов Соединенных Штатов Америки не ездили на наши форумы. Но они этим делают рекламу нашим форумам. И от этого меньше участников из Соединенных Штатов, из других стран не становится", - сказал Кобяков.
Он отметил, что организаторы Восточного экономического форума никак не ограничивали участие ни японских, ни южнокорейских компаний.
"Американцы здесь были. Это же бизнес. В общем-то, нужно понимать, чем политика и бизнес друг другу помогают, а чем они друг другу мешают. Бизнес считает, что зачастую политика, которую пытается Госдеп продвигать в качестве своих решений, не всегда содействует их интересам", - сказал Кобяков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
