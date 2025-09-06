https://ria.ru/20250906/fond-2040197199.html

Фонд развития промышленности профинансировал более 20 проектов ЛПК

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) за 2024-2025 годы профинансировал 27 проектов для предприятий лесопромышленного комплекса на общую сумму 7,1 миллиарда рублей, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости на ВЭФ. "За 2024-2025 года ФРП профинансировал 27 проектов для предприятий лесопромышленного комплекса на общую сумму займов 7,1 миллиардов рублей", — сказал министр. Он отметил, что еще одной из важнейших мер государственной поддержки лесопромышленных организаций является субсидия для экспортеров в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

