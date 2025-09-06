Рейтинг@Mail.ru
16:44 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/fitso-2040189164.html
Фицо рассказал Зеленскому о встрече с Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде рассказал, что увидел заинтересованность России во встрече. РИА Новости, 06.09.2025
БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде рассказал, что увидел заинтересованность России во встрече. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. Зеленский в свою очередь отказался от предложения президента России приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". "Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что там (в РФ - ред.) есть заинтересованность во встрече", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. По словам словацкого премьера, во время их разговора с Путиным 2 сентября в Пекине президент РФ не исключил возможность встречи с Зеленским и не в российской столице. Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Фицо стал единственным европейским лидером, прибывшим на торжества в Пекине. Он назвал большой ошибкой игнорирование Европейским союзом торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые состоялись в Китае.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Словакии Роберт Фицо во время встречи в Пекине
БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде рассказал, что увидел заинтересованность России во встрече.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. Зеленский в свою очередь отказался от предложения президента России приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".
"Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что там (в РФ - ред.) есть заинтересованность во встрече", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
По словам словацкого премьера, во время их разговора с Путиным 2 сентября в Пекине президент РФ не исключил возможность встречи с Зеленским и не в российской столице.
Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Фицо стал единственным европейским лидером, прибывшим на торжества в Пекине. Он назвал большой ошибкой игнорирование Европейским союзом торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые состоялись в Китае.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Фицо обсудил с Зеленским атаки ВСУ на нефтяную инфраструктуру
5 сентября, 18:58
 
