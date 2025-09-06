https://ria.ru/20250906/film-2040218382.html

Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля

РИМ, 6 сен — РИА Новости. "Золотого льва" за лучший фильм завершившегося кинофестиваля в Венеции получил "Отец, мать, сестра, брат" американского режиссера Джима Джармуша. Картина рассказывает историю взаимоотношений родителей и их взрослых детей, в ней снялись Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.Принимая награду на сцене, легенда инди-кино Джармуш в шутку выругался: "О черт"."Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся", — сказал режиссер со статуэткой в руках. Постановщик в 2003 году приезжал в Венецию с альманахом "Кофе и сигареты", последний фильм "Мертвые не умирают" снял в 2019-м.Вторую по значимости награду, "Большой приз жюри", получила лента "Голос Хинд Раджаб" — кино об убийстве палестинской девочки в секторе Газа. На премьере фильм был удостоен рекордно долгих оваций, получив более 23 минут непрерывных аплодисментов, ставших самыми продолжительными в истории фестиваля.Лучшим режиссером, удостоенным "Серебряного льва", стал американец Бенни Сафди, снявший спортивную драму "Крушащая машина" с Дуэйном Скалой Джонсоном в главной роли. В "Машине" раскрывается история бойца смешанного стиля Марка Керра.Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль получил итальянский актер Тони Сервилло за работу в фильме Паоло Соррентино La Grazia. Название ленты, где Сервилло сыграл президента Италии, на русский можно перевести как "Помилование" или "Благодать".Сервилло неоднократно появлялся в фильмах Соррентино: большая слава пришла к нему за роль в фильме "Изумительный", где он сыграл итальянского премьер-министра Джулио Андреотти, и картине "Великая красота". Принимая награду, Сервилло поблагодарил своего режиссера и выразил поддержку флотилии активистов Globus Sumus Flotilia, направляющейся к берегам Палестины.Приз за главную женскую роль получила китайская актриса Синь Чжилэй за мелодраму "Солнце встает над всеми нами".Примечательным моментом вечера стала дань памяти скончавшемуся модельеру Джорджо Армани. Его компания Armani Beauty на протяжении нескольких лет является партнером фестиваля. Зал проводил знаменитого стилиста стоячей овацией. Церемония завершилась обращением латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисты Пиццабаллы.

