Большой приз жюри кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб"

Гран-при жюри завершившегося кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб" об убийстве палестинской девочки в секторе Газа. РИА Новости, 06.09.2025

РИМ, 6 сен - РИА Новости. Гран-при жюри завершившегося кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб" об убийстве палестинской девочки в секторе Газа. Ленту совместного производства Туниса, Франции и Великобритании сняла тунисский режиссер Каутер Бен Хания. На премьере фильм был удостоен рекордно долгих оваций, получив более 23 минут непрерывных аплодисментов, ставших самыми продолжительными в истории фестиваля. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.

