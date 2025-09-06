Рейтинг@Mail.ru
Большой приз жюри кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб"
Культура
Культура
 
06.09.2025
Большой приз жюри кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб"
Большой приз жюри кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб" - РИА Новости, 06.09.2025
Большой приз жюри кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб"
Гран-при жюри завершившегося кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб" об убийстве палестинской девочки в секторе Газа. РИА Новости, 06.09.2025
культура
венеция
тунис (страна)
франция
новости культуры
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Гран-при жюри завершившегося кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб" об убийстве палестинской девочки в секторе Газа. Ленту совместного производства Туниса, Франции и Великобритании сняла тунисский режиссер Каутер Бен Хания. На премьере фильм был удостоен рекордно долгих оваций, получив более 23 минут непрерывных аплодисментов, ставших самыми продолжительными в истории фестиваля. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.
венеция, тунис (страна), франция
Культура, Венеция, Тунис (страна), Франция
Большой приз жюри кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб"

Приз жюри кинофестиваля в Венеции получил фильм об убийстве палестинской девочки

Режиссер Каутер Бен Ханья на Венецианском фестивале
Режиссер Каутер Бен Ханья на Венецианском фестивале
© Getty Images
Режиссер Каутер Бен Ханья на Венецианском фестивале
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Гран-при жюри завершившегося кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб" об убийстве палестинской девочки в секторе Газа.
Ленту совместного производства Туниса, Франции и Великобритании сняла тунисский режиссер Каутер Бен Хания.
На премьере фильм был удостоен рекордно долгих оваций, получив более 23 минут непрерывных аплодисментов, ставших самыми продолжительными в истории фестиваля.
Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.
Американский режиссер Джим Джармуш с Золотым львом Венецианского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Назван лучший фильм Венецианского кинофестиваля
Культура
 
 
