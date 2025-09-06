https://ria.ru/20250906/festival-2040217794.html
Большой приз жюри кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб"
2025-09-06
2025-09-06T22:26:00+03:00
2025-09-06T23:56:00+03:00
культура
венеция
тунис (страна)
франция
новости культуры
РИМ, 6 сен - РИА Новости. Гран-при жюри завершившегося кинофестиваля в Венеции получил фильм "Голос Хинд Раджаб" об убийстве палестинской девочки в секторе Газа. Ленту совместного производства Туниса, Франции и Великобритании сняла тунисский режиссер Каутер Бен Хания. На премьере фильм был удостоен рекордно долгих оваций, получив более 23 минут непрерывных аплодисментов, ставших самыми продолжительными в истории фестиваля. Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал Венецианской биеннале.
венеция
тунис (страна)
франция
