Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба.

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Протестующие польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной, сообщила Государственная пограничная служба."Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка". Ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов", — говорится в заявлении. В очереди на выезд с Украины уже собралось более 680 машин, еще около ста пытаются въехать в страну.В 2024 году прошли две волны протестов польских фермеров. Они начали масштабные митинги и блокаду КПП на границе с Украиной, требуя ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции из соседней страны и усилить поддержку национального животноводства. Кроме того, манифестанты выражали несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение нулевых углеродных выбросов к 2050-му. Акции практически полностью прекратились к лету из-за разгара посевной кампании.

