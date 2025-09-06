Рейтинг@Mail.ru
Bloomberg выяснил, во что обойдется Европе замена военного потенциала США - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/evropa-2040193009.html
Bloomberg выяснил, во что обойдется Европе замена военного потенциала США
Bloomberg выяснил, во что обойдется Европе замена военного потенциала США - РИА Новости, 06.09.2025
Bloomberg выяснил, во что обойдется Европе замена военного потенциала США
Замена военного потенциала США в ЕС обойдется Европе в один триллион долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Международного института... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T17:21:00+03:00
2025-09-06T17:21:00+03:00
в мире
сша
европа
брюссель
дональд трамп
евросоюз
нато
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927029_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_199445d81a7dda511d09c5320951ca15.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замена военного потенциала США в ЕС обойдется Европе в один триллион долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (IISS). Как пишет агентство, лидеры ЕС в связи с серьезными пробелами в оборонном потенциале европейских стран все еще надеются, что президент США Дональд Трамп реализует свое предложение и предоставит Украине "конкретные гарантии безопасности". "В Европе наблюдается серьезный дефицит в космической разведке и наблюдении, а также в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне - именно в этих областях возглавляемая Великобританией и Францией "коалиция желающих" рассчитывает на помощь США. Замена обычных военных сил США, выделенных для этого региона, обойдется Европе в один триллион долларов", - говорится в материале Блумберг. Агентство подчеркивает, что США обеспечивают НАТО большей частью информации по разведке, наблюдению и рекогносцировке, в том числе с помощью спутников. Согласно докладу, замена этой оборонной статьи обойдется Европе в 4,8 миллиарда долларов. В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите. В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250318/nato-2005629170.html
https://ria.ru/20250323/ssha-2006815757.html
https://ria.ru/20250703/nato-2026878619.html
сша
европа
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029927029_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a67052037073ec263c2008af750a2014.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, брюссель, дональд трамп, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, США, Европа, Брюссель, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Bloomberg выяснил, во что обойдется Европе замена военного потенциала США

Bloomberg: замена военного потенциала США в ЕС обойдется Европе в $1 триллион

© Getty Images / picture alliance/Philipp von DitfurthФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Getty Images / picture alliance/Philipp von Ditfurth
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Замена военного потенциала США в ЕС обойдется Европе в один триллион долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Международного института стратегических исследований (IISS).
Как пишет агентство, лидеры ЕС в связи с серьезными пробелами в оборонном потенциале европейских стран все еще надеются, что президент США Дональд Трамп реализует свое предложение и предоставит Украине "конкретные гарантии безопасности".
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Стало известно, во что обойдется увеличение трат стран ЕС на НАТО
18 марта, 07:29
«
Европе наблюдается серьезный дефицит в космической разведке и наблюдении, а также в интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне - именно в этих областях возглавляемая Великобританией и Францией "коалиция желающих" рассчитывает на помощь США. Замена обычных военных сил США, выделенных для этого региона, обойдется Европе в один триллион долларов", - говорится в материале Блумберг.
Агентство подчеркивает, что США обеспечивают НАТО большей частью информации по разведке, наблюдению и рекогносцировке, в том числе с помощью спутников. Согласно докладу, замена этой оборонной статьи обойдется Европе в 4,8 миллиарда долларов.
В июне на саммите НАТО в Гааге союзники договорились, что к 2035 году они будут ежегодно выделять 5% своего ВВП на основные оборонные нужды. Президент Трамп назвал саммит Североатлантического альянса "большим успехом", так как все страны подтвердили свою приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
В мае государства - члены Евросоюза согласовали создание кредитного инструмента SAFE, с помощью которого планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС , в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
WP: в Европе опасаются, что США могут прекратить обслуживание вооружений
23 марта, 19:58
«
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС . Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Баннеры с символикой НАТО - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
НАТО готовится к сокращению количества войск США в Европе, пишет Euractiv
3 июля, 10:13
 
В миреСШАЕвропаБрюссельДональд ТрампЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала