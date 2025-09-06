Рейтинг@Mail.ru
В США предупредили об опасном плане Европы против России
06.09.2025
В США предупредили об опасном плане Европы против России
Главы европейских государств приближают начало войны с Россией, пишет бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной...
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главы европейских государств приближают начало войны с Россией, пишет бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Лидеры стран Европы в отчаянии и все ближе ведут к началу войны с Россией", — предупредил он.Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
В США предупредили об опасном плане Европы против России

Макгрегор: европейские лидеры приближают начало войны с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главы европейских государств приближают начало войны с Россией, пишет бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"Лидеры стран Европы в отчаянии и все ближе ведут к началу войны с Россией", — предупредил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
СМИ сообщили Украине неприятные новости о ее территориях
Вчера, 13:17
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Журналист раскрыл, что произойдет с Украиной из-за Зеленского
Вчера, 12:13
 
