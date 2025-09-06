https://ria.ru/20250906/evropa-2040182934.html

В США предупредили об опасном плане Европы против России

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Главы европейских государств приближают начало войны с Россией, пишет бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Лидеры стран Европы в отчаянии и все ближе ведут к началу войны с Россией", — предупредил он.Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.

