https://ria.ru/20250906/estonija-2040161281.html

Эстония направила в Польшу военных инструкторов

Эстония направила в Польшу военных инструкторов

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Эстония направила подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов в Польшу для обучения украинских военных, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на командира эстонского подразделения капитана Сильвера Кульдкеппа. "В рамках учебной миссии Legio Силы обороны Эстонии отправили подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов численностью до 10 человек в Польшу для обучения украинских солдат", - говорится в публикации. ERR отмечает, что программа направлена на "улучшение базовой военной подготовки солдат" ВСУ, продолжительность одного цикла обучения составляет два месяца. По данным телерадиокомпании, с начала вооруженного конфликта на Украине эстонские инструкторы обучили более 2 тысяч украинских военных. В публикации отмечается, что после запуска инициативы Legio в Северной Европе и странах Балтии эстонские инструкторы в скором времени завершат участие в британской программе подготовки военных ВСУ Interflex. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

