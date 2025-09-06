Рейтинг@Mail.ru
В ПМР заявили, что ЕС и Молдавия пытаются отречься от общей Победы
02:56 06.09.2025
В ПМР заявили, что ЕС и Молдавия пытаются отречься от общей Победы
ТИРАСПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз и Молдавия пытаются отречься от общей Победы во Второй мировой войне, считает депутат верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким". "Это попытка отречься от общей Победы, а не только от того вклада, который внесла отдельно взятая Россия. Что касается методов, которые используют современные западники, их подголоски - это уже голое отрицание очевидных фактов и попытка сделать вид, будто они не знают очевидного. В этом плане надо быть готовыми к тому, что такой вариант будет раскручиваться и дальше", - сказал Сафонов в эфире телеканала ТСВ. Депутат обратил внимание, что подобные попытки фальсификации истории сейчас наблюдаются в Молдавии. По его словам, там все началось с того, что нынешнее руководство страны в Кишиневе "отказалось от наименования "молдавский язык" и теперь пытается себя показать румынами". "Румыны, как известно, вторглись в 1918 и в 1941 годах на территорию Молдавии и захватили ее, я имею в виду всю бывшую Молдавскую ССР и часть земель Украины. Они (власти Молдавии - ред.) на фоне этого, разумеется, хотят показать, что это якобы было законное вхождение братских войск и освобождение. Им доказывают, что это не так, но они уже прут буром. Им нечего предъявить, и они опускаются до обмана, подтасовки, хамства", - отметил Сафонов. Путин в преддверии официального визита в Китай в интервью агентству Cиньхуа заявил, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, указав, что в некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
ТИРАСПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Евросоюз и Молдавия пытаются отречься от общей Победы во Второй мировой войне, считает депутат верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС назвала слова президента России Владимира Путина о победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне "чем-то новеньким".
"Это попытка отречься от общей Победы, а не только от того вклада, который внесла отдельно взятая Россия. Что касается методов, которые используют современные западники, их подголоски - это уже голое отрицание очевидных фактов и попытка сделать вид, будто они не знают очевидного. В этом плане надо быть готовыми к тому, что такой вариант будет раскручиваться и дальше", - сказал Сафонов в эфире телеканала ТСВ.
Депутат обратил внимание, что подобные попытки фальсификации истории сейчас наблюдаются в Молдавии. По его словам, там все началось с того, что нынешнее руководство страны в Кишиневе "отказалось от наименования "молдавский язык" и теперь пытается себя показать румынами".
"Румыны, как известно, вторглись в 1918 и в 1941 годах на территорию Молдавии и захватили ее, я имею в виду всю бывшую Молдавскую ССР и часть земель Украины. Они (власти Молдавии - ред.) на фоне этого, разумеется, хотят показать, что это якобы было законное вхождение братских войск и освобождение. Им доказывают, что это не так, но они уже прут буром. Им нечего предъявить, и они опускаются до обмана, подтасовки, хамства", - отметил Сафонов.
Путин в преддверии официального визита в Китай в интервью агентству Cиньхуа заявил, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар во Второй мировой войне и понесли тяжелейшие, наибольшие людские потери. Он подчеркнул, что Москва и Пекин решительно осуждают любые попытки извратить историю Второй мировой войны, героизировать нацистов, милитаристов и их приспешников, указав, что в некоторых западных странах фактически идет пересмотр ее итогов, фальсифицируется историческая правда.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и об установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
