19:07 06.09.2025 (обновлено: 05:12 07.09.2025)
Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств
экономика
россия
африка
республика конго
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января-мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "В целом за пять месяцев 2025 года экспорт фармацевтической продукции увеличился почти на 8%. Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки, например, в Конго на 66%, Алжир на 226%, в Марокко на 510%", — отметил министр. Он добавил, что экспорт лекарств в африканские страны за пять месяцев увеличился на 16%. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. Кроме того, увеличились поставки такой продукции в страны Южной Америки на 12%, за счет увеличения поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, африка, республика конго, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Африка, Республика Конго, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января-мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов РИА Новости в рамках ВЭФ-2025.
"В целом за пять месяцев 2025 года экспорт фармацевтической продукции увеличился почти на 8%. Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки, например, в Конго на 66%, Алжир на 226%, в Марокко на 510%", — отметил министр.
Он добавил, что экспорт лекарств в африканские страны за пять месяцев увеличился на 16%. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. Кроме того, увеличились поставки такой продукции в страны Южной Америки на 12%, за счет увеличения поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
