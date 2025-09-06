https://ria.ru/20250906/eksport-2040202535.html

Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств

Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств

Алиханов рассказал об увеличении экспорта российских лекарств

Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января-мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экспорт российских фармацевтических препаратов по итогам января-мая этого года вырос почти на 8%, рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "В целом за пять месяцев 2025 года экспорт фармацевтической продукции увеличился почти на 8%. Значительно выросли поставки фармпродукции в страны Африки, например, в Конго на 66%, Алжир на 226%, в Марокко на 510%", — отметил министр. Он добавил, что экспорт лекарств в африканские страны за пять месяцев увеличился на 16%. В основном это вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. Кроме того, увеличились поставки такой продукции в страны Южной Америки на 12%, за счет увеличения поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

