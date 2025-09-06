https://ria.ru/20250906/eksport-2040196216.html

Россия наращивает экспорт промтоваров, заявил Алиханов

Россия наращивает экспорт промтоваров, заявил Алиханов

2025-09-06T17:44:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Россия в течение последних лет устойчиво наращивает экспорт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической промышленности и других отраслей промышленности, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ВЭФ-2025. "В течение последних лет наша страна устойчиво наращивает экспорт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической промышленности и других отраслей. Среди конкретных примеров, крупные контракты на поставки железнодорожной техники: вагонов, локомотивов, путевого оборудования в Индию и Египет", — сказал министр. Он также отметил, что Россия осуществляет регулярные поставки сельхозтехники в страны Африки и Ближнего Востока. Кроме того, отмечается и стабильно растущий спрос на российскую химическую продукцию во всех странах Глобального Юга, а широкий запрос на различную номенклатуру лекарств наблюдается со стороны Ближнего Востока и Африки. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

