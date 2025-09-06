https://ria.ru/20250906/ekspert-2040163063.html
Глава "Синорусс" назвала причину роста числа китайских компаний в России
Глава "Синорусс" назвала причину роста числа китайских компаний в России - РИА Новости, 06.09.2025
Глава "Синорусс" назвала причину роста числа китайских компаний в России
Сегодня перед китайскими компаниями открывается огромный выбор возможностей для ведения бизнеса в России, с этим связан взрывной рост их количества, рассказала... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T11:55:00+03:00
2025-09-06T11:55:00+03:00
2025-09-06T11:55:00+03:00
россия
китай
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994938383_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_efde299eb792bdca1946603f7638158a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сегодня перед китайскими компаниями открывается огромный выбор возможностей для ведения бизнеса в России, с этим связан взрывной рост их количества, рассказала РИА Новости гендиректор консалтинговой компании "Синорусс" Сурана Раднаева на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "За последние 3 года в России было зарегистрировано около 2500 китайских компаний, а их общее число превысило 9000, то есть более одной трети компаний было зарегистрировано после начала СВО. Это свидетельствует о том, что китайские предприниматели осознали преимущества работы в России через собственные юридические лица и активно их используют", - сказала она. Раднаева сообщила, что наибольшее количество китайских компаний в РФ сосредоточено в сфере розничной электронной коммерции (545 компаний в 2024 году), оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами (529 компаний), автомобильной промышленности (438 компаний), экспорте и импорте продукции машиностроения и электрооборудования (222 компании). В сегменте дистрибуции продовольственных товаров в РФ работает 126 китайских компаний, в логистике и складском бизнесе – 118 компаний. "Выручка китайских компаний от деятельности в России выросла в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом. На долю китайских компаний приходится 23% от совокупной прибыли иностранных компаний в России, что еще раз подтверждает статус Китая как ключевого партнера РФ", - добавила она. Эксперт подчеркнула, что открытие компании в России представляет собой не только оптимальный, но подчас и необходимый шаг для ведения бизнеса в РФ. "Регистрация компании открывает перед китайскими бизнесменами широкие перспективы. При этом в России существует возможность регистрации различных видов юридических лиц (ООО, АО и другие), а также филиалов и представительств – в зависимости от бизнес-модели и стратегии китайского предпринимателя на российском рынке", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250906/titov-2040160912.html
https://ria.ru/20250905/rossiya-2040029647.html
россия
китай
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994938383_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9562cbdb769cb5d9e6b9edb924af5a19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика
Россия, Китай, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Экономика
Глава "Синорусс" назвала причину роста числа китайских компаний в России
Глава "Синорусс" Раднаева: китайские предприниматели осознали плюсы работы в РФ
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сегодня перед китайскими компаниями открывается огромный выбор возможностей для ведения бизнеса в России, с этим связан взрывной рост их количества, рассказала РИА Новости гендиректор консалтинговой компании "Синорусс" Сурана Раднаева на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"За последние 3 года в России
было зарегистрировано около 2500 китайских компаний, а их общее число превысило 9000, то есть более одной трети компаний было зарегистрировано после начала СВО. Это свидетельствует о том, что китайские предприниматели осознали преимущества работы в России через собственные юридические лица и активно их используют", - сказала она.
Раднаева сообщила, что наибольшее количество китайских компаний в РФ сосредоточено в сфере розничной электронной коммерции (545 компаний в 2024 году), оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами (529 компаний), автомобильной промышленности (438 компаний), экспорте и импорте продукции машиностроения и электрооборудования (222 компании). В сегменте дистрибуции продовольственных товаров в РФ работает 126 китайских компаний, в логистике и складском бизнесе – 118 компаний.
"Выручка китайских компаний от деятельности в России выросла в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом. На долю китайских компаний приходится 23% от совокупной прибыли иностранных компаний в России, что еще раз подтверждает статус Китая
как ключевого партнера РФ", - добавила она.
Эксперт подчеркнула, что открытие компании в России представляет собой не только оптимальный, но подчас и необходимый шаг для ведения бизнеса в РФ.
"Регистрация компании открывает перед китайскими бизнесменами широкие перспективы. При этом в России существует возможность регистрации различных видов юридических лиц (ООО, АО и другие), а также филиалов и представительств – в зависимости от бизнес-модели и стратегии китайского предпринимателя на российском рынке", - сказала она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.