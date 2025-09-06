https://ria.ru/20250906/ekspert-2040163063.html

Глава "Синорусс" назвала причину роста числа китайских компаний в России

Глава "Синорусс" назвала причину роста числа китайских компаний в России - РИА Новости, 06.09.2025

Глава "Синорусс" назвала причину роста числа китайских компаний в России

Сегодня перед китайскими компаниями открывается огромный выбор возможностей для ведения бизнеса в России, с этим связан взрывной рост их количества, рассказала... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T11:55:00+03:00

2025-09-06T11:55:00+03:00

2025-09-06T11:55:00+03:00

россия

китай

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994938383_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_efde299eb792bdca1946603f7638158a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Сегодня перед китайскими компаниями открывается огромный выбор возможностей для ведения бизнеса в России, с этим связан взрывной рост их количества, рассказала РИА Новости гендиректор консалтинговой компании "Синорусс" Сурана Раднаева на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "За последние 3 года в России было зарегистрировано около 2500 китайских компаний, а их общее число превысило 9000, то есть более одной трети компаний было зарегистрировано после начала СВО. Это свидетельствует о том, что китайские предприниматели осознали преимущества работы в России через собственные юридические лица и активно их используют", - сказала она. Раднаева сообщила, что наибольшее количество китайских компаний в РФ сосредоточено в сфере розничной электронной коммерции (545 компаний в 2024 году), оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами (529 компаний), автомобильной промышленности (438 компаний), экспорте и импорте продукции машиностроения и электрооборудования (222 компании). В сегменте дистрибуции продовольственных товаров в РФ работает 126 китайских компаний, в логистике и складском бизнесе – 118 компаний. "Выручка китайских компаний от деятельности в России выросла в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом. На долю китайских компаний приходится 23% от совокупной прибыли иностранных компаний в России, что еще раз подтверждает статус Китая как ключевого партнера РФ", - добавила она. Эксперт подчеркнула, что открытие компании в России представляет собой не только оптимальный, но подчас и необходимый шаг для ведения бизнеса в РФ. "Регистрация компании открывает перед китайскими бизнесменами широкие перспективы. При этом в России существует возможность регистрации различных видов юридических лиц (ООО, АО и другие), а также филиалов и представительств – в зависимости от бизнес-модели и стратегии китайского предпринимателя на российском рынке", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/titov-2040160912.html

https://ria.ru/20250905/rossiya-2040029647.html

россия

китай

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, экономика