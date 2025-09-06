https://ria.ru/20250906/ekspert-2040149615.html

Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны

Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны - РИА Новости, 06.09.2025

Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны

Переименование министерства обороны США в министерство войны отражает общий тренд в западной политике на "мир через силу", заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T09:51:00+03:00

2025-09-06T09:51:00+03:00

2025-09-06T10:01:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

александр яковенко

дональд трамп

франсуа олланд

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Переименование министерства обороны США в министерство войны отражает общий тренд в западной политике на "мир через силу", заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. "Это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на "мир через силу". Под этим подписался и Трамп. Но тогда речь идет о демонтаже всей послевоенной системы с опорой на ООН и принципы ее Устава. Ключевым положением этой системы является отказ от применения силы для решения международных споров, который был уравновешен правом на самооборону по статье 51 Устава, отсюда отказ и англичан от своего War Office, и защитой прав человека и меньшинств", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума. Он напомнил, что на уровне великих держав был специально предусмотрен принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, что побуждало их договариваться между собой. "В украинском вопросе Запад пошел в обход Совета Безопасности и пытался действовать через Генассамблею, где у России нет права вето. Но важнее другое: Запад подорвал доверие к себе, когда Франсуа Олланд и Ангела Меркель заявили, что вовсе не собирались выполнять Минские соглашения от февраля 2015 года, которые были одобрены СБ ООН, то есть с участием США", - подчеркнул Яковенко. По его словам, поддержка создания на Украине этноцентричного, по сути, расистского государства, отсылает к межвоенному периоду 1918-1939 годов, когда агрессивный национализм в различных обличьях привел к развязыванию Второй мировой. "Таким образом, Запад сбрасывает маски, и все встает на свои места в его политике. Другими словами, под вопросом не только Ялтинско-Потсдамское урегулирование в Европе, частью которого стало создание ООН, но и Версальское по итогам Первой мировой. Кстати, без участия Москвы — иначе оно было бы справедливым и прочным. Есть над чем задуматься", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20250905/ssha-2040104135.html

https://ria.ru/20250906/ssha-2040142602.html

https://ria.ru/20250325/tsru-2007026312.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, украина, александр яковенко, дональд трамп, франсуа олланд, оон, генеральная ассамблея оон