Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны
09:51 06.09.2025 (обновлено: 10:01 06.09.2025)
Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны
Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны - РИА Новости, 06.09.2025
Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны
Переименование министерства обороны США в министерство войны отражает общий тренд в западной политике на "мир через силу", заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Переименование министерства обороны США в министерство войны отражает общий тренд в западной политике на "мир через силу", заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. "Это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на "мир через силу". Под этим подписался и Трамп. Но тогда речь идет о демонтаже всей послевоенной системы с опорой на ООН и принципы ее Устава. Ключевым положением этой системы является отказ от применения силы для решения международных споров, который был уравновешен правом на самооборону по статье 51 Устава, отсюда отказ и англичан от своего War Office, и защитой прав человека и меньшинств", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума. Он напомнил, что на уровне великих держав был специально предусмотрен принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, что побуждало их договариваться между собой. "В украинском вопросе Запад пошел в обход Совета Безопасности и пытался действовать через Генассамблею, где у России нет права вето. Но важнее другое: Запад подорвал доверие к себе, когда Франсуа Олланд и Ангела Меркель заявили, что вовсе не собирались выполнять Минские соглашения от февраля 2015 года, которые были одобрены СБ ООН, то есть с участием США", - подчеркнул Яковенко. По его словам, поддержка создания на Украине этноцентричного, по сути, расистского государства, отсылает к межвоенному периоду 1918-1939 годов, когда агрессивный национализм в различных обличьях привел к развязыванию Второй мировой. "Таким образом, Запад сбрасывает маски, и все встает на свои места в его политике. Другими словами, под вопросом не только Ялтинско-Потсдамское урегулирование в Европе, частью которого стало создание ООН, но и Версальское по итогам Первой мировой. Кстати, без участия Москвы — иначе оно было бы справедливым и прочным. Есть над чем задуматься", - заключил Яковенко.
Яковенко прокомментировал переименование Пентагона в Министерство войны

Яковенко заявил, что переименование Пентагона отражает курс на мир через силу

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Переименование министерства обороны США в министерство войны отражает общий тренд в западной политике на "мир через силу", заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.
"Это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на "мир через силу". Под этим подписался и Трамп. Но тогда речь идет о демонтаже всей послевоенной системы с опорой на ООН и принципы ее Устава. Ключевым положением этой системы является отказ от применения силы для решения международных споров, который был уравновешен правом на самооборону по статье 51 Устава, отсюда отказ и англичан от своего War Office, и защитой прав человека и меньшинств", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума.
Он напомнил, что на уровне великих держав был специально предусмотрен принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето, что побуждало их договариваться между собой.
"В украинском вопросе Запад пошел в обход Совета Безопасности и пытался действовать через Генассамблею, где у России нет права вето. Но важнее другое: Запад подорвал доверие к себе, когда Франсуа Олланд и Ангела Меркель заявили, что вовсе не собирались выполнять Минские соглашения от февраля 2015 года, которые были одобрены СБ ООН, то есть с участием США", - подчеркнул Яковенко.
По его словам, поддержка создания на Украине этноцентричного, по сути, расистского государства, отсылает к межвоенному периоду 1918-1939 годов, когда агрессивный национализм в различных обличьях привел к развязыванию Второй мировой.
"Таким образом, Запад сбрасывает маски, и все встает на свои места в его политике. Другими словами, под вопросом не только Ялтинско-Потсдамское урегулирование в Европе, частью которого стало создание ООН, но и Версальское по итогам Первой мировой. Кстати, без участия Москвы — иначе оно было бы справедливым и прочным. Есть над чем задуматься", - заключил Яковенко.
