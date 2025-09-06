"Рафах" не будет КПП для выселения палестинцев, заявил глава МИД Египта
Абдель Аты: КПП "Рафах" не будет погранпереходом для вселения палестинцев
© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
Египет выступил против выселения палестинцев через КПП "Рафах"
КАИР, 6 сен - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа не будет погранпереходом для переселения палестинцев, заявил египетский министр иностранных дел Бадр Абдель Аты.
"КПП "Рафах" - погранпереход для въезда людей в сектор Газа и ввоза гуманитарной и медицинской помощи. Он не будет КПП для выселения палестинцев с их территории. Это твердая позиция (Египта - ред.), она не поменяется", - сказал Абдель Аты в ходе пресс-конференции в Каире с главой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппом Лаззарини.
Глава МИД Египта вновь подчеркнул, что вопрос переселения палестинцев является "красной линией" для арабских стран, отметив, что оно не будет позволено ни при каких обстоятельствах.
"Нельзя их (палестинцев - ред.) подталкивать к перемещению и говорить, что это добровольное перемещение. Это в корне неверно", - добавил Абдель Аты.
По его словам, израильская сторона продолжает демонстрировать неуступчивость и не идет на сделку, на которую согласилось палестинское движение ХАМАС.
Израиль до сих пор не дал никакого ответа на представленное посредниками последнее предложение о прекращении огня в секторе Газа, несмотря на то, что ХАМАС согласилось на приемлемые для него условия.
В пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удар по многоэтажному зданию в районе города Газа, где, по ее данным, находилась подземная инфраструктура ХАМАС. Перед нанесением удара она призвала к эвакуации здания. На фоне этого министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в Газе будут только усиливаться, пока ХАМАС не примет условия Израиля для завершения войны, включая освобождение всех заложников и разоружение.
В августе премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы военного командования по установлению контроля над городом Газа и окончательному разгрому ХАМАС. Армия Израиля после этого разослала около 60 тысяч повесток о призыве резервистов в рамках подготовки к операции.