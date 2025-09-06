Ефимов: летом в Москве начали строить 32 дома по программе реновации
© Градостроительный комплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Градостроительный комплекс Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Москве летом начали строить по программе реновации 32 дома общей площадью почти 680 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С июня по август 2025 года в столице началось строительство 32 домов для реализации программы реновации общей площадью более 676,5 тысячи квадратных метров. В частности, в Восточном административном округе начали возводить семь новостроек, в Западном и Юго-Западном – по пять, а в Юго-Восточном и Северо-Восточном – по четыре объекта. На придомовой территории новостроек проведут комплексное благоустройство и озеленение", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Например, уточняется в сообщении, пять домов совокупно на 97 тысяч "квадратов" начали строить летом в районе Зюзино, четыре на 71 тысячу "квадратов" – в Измайлове, два на 96 тысяч "квадратов" - в районе Очаково-Матвеевское.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.