https://ria.ru/20250906/efimov-2040062792.html

Ефимов: летом в Москве начали строить 32 дома по программе реновации

Ефимов: летом в Москве начали строить 32 дома по программе реновации - РИА Новости, 06.09.2025

Ефимов: летом в Москве начали строить 32 дома по программе реновации

В Москве летом начали строить по программе реновации 32 дома общей площадью почти 680 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T14:12:00+03:00

2025-09-06T14:12:00+03:00

2025-09-06T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. В Москве летом начали строить по программе реновации 32 дома общей площадью почти 680 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С июня по август 2025 года в столице началось строительство 32 домов для реализации программы реновации общей площадью более 676,5 тысячи квадратных метров. В частности, в Восточном административном округе начали возводить семь новостроек, в Западном и Юго-Западном – по пять, а в Юго-Восточном и Северо-Восточном – по четыре объекта. На придомовой территории новостроек проведут комплексное благоустройство и озеленение", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Например, уточняется в сообщении, пять домов совокупно на 97 тысяч "квадратов" начали строить летом в районе Зюзино, четыре на 71 тысячу "квадратов" – в Измайлове, два на 96 тысяч "квадратов" - в районе Очаково-Матвеевское.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы