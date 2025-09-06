https://ria.ru/20250906/drony-2040143690.html
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 06.09.2025
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили две лодки украинских формирований на константиновском направлении в районе... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T09:04:00+03:00
2025-09-06T09:04:00+03:00
2025-09-06T09:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили две лодки украинских формирований на константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки была выявлена замаскированная лодка, при помощи которой военнослужащие ВСУ намеревались снабжать блокированные на южном берегу подразделения. Цель была поражена ударным FPV-дроном", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что еще одна лодка противника была обнаружена на воде вблизи берега. Её координаты передали минометному расчету "Южной" группировки, после чего плавсредство было уничтожено огневым поражением.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_08f916bd33fc89453f7a8f3696b5cd00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища