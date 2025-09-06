https://ria.ru/20250906/drony-2040143690.html

Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении

Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 06.09.2025

Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении

Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили две лодки украинских формирований на константиновском направлении в районе... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T09:04:00+03:00

2025-09-06T09:04:00+03:00

2025-09-06T09:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991454441_177:0:3415:1821_1920x0_80_0_0_02d4a816444be2a0794e548c963d51a0.jpg

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили две лодки украинских формирований на константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки была выявлена замаскированная лодка, при помощи которой военнослужащие ВСУ намеревались снабжать блокированные на южном берегу подразделения. Цель была поражена ударным FPV-дроном", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что еще одна лодка противника была обнаружена на воде вблизи берега. Её координаты передали минометному расчету "Южной" группировки, после чего плавсредство было уничтожено огневым поражением.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины