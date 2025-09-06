Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 06.09.2025
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении
Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили две лодки украинских формирований на константиновском направлении в районе... РИА Новости, 06.09.2025
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили две лодки украинских формирований на константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны России. "В ходе воздушной разведки была выявлена замаскированная лодка, при помощи которой военнослужащие ВСУ намеревались снабжать блокированные на южном берегу подразделения. Цель была поражена ударным FPV-дроном", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что еще одна лодка противника была обнаружена на воде вблизи берега. Её координаты передали минометному расчету "Южной" группировки, после чего плавсредство было уничтожено огневым поражением.
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ на Константиновском направлении

Российские дроны уничтожили две лодки ВСУ возле Клебан-Быкского водохранилища

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Операторы беспилотных летательных аппаратов "Южной" группировки войск уничтожили две лодки украинских формирований на константиновском направлении в районе Клебан-Быкского водохранилища, сообщили в Минобороны России.
"В ходе воздушной разведки была выявлена замаскированная лодка, при помощи которой военнослужащие ВСУ намеревались снабжать блокированные на южном берегу подразделения. Цель была поражена ударным FPV-дроном", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что еще одна лодка противника была обнаружена на воде вблизи берега. Её координаты передали минометному расчету "Южной" группировки, после чего плавсредство было уничтожено огневым поражением.
Специальная военная операция на Украине
 
 
