В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина

2025-09-06T21:12:00+03:00

2025-09-06T21:12:00+03:00

2025-09-06T21:12:00+03:00

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Женщина пострадала после атаки дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, у нее минно-взрывная травма и баротравма, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Село Дунайка Грайворонского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину бригада скорой доставила в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. Губернатор также подчеркнул, что вследствие детонации повреждены фасад, ограждение частного домовладения и автомобиль. Информация о последствиях уточняется.

