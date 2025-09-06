https://ria.ru/20250906/dron-2040213078.html
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 06.09.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина
Женщина пострадала после атаки дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, у нее минно-взрывная травма и баротравма, сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Женщина пострадала после атаки дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, у нее минно-взрывная травма и баротравма, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Село Дунайка Грайворонского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину бригада скорой доставила в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. Губернатор также подчеркнул, что вследствие детонации повреждены фасад, ограждение частного домовладения и автомобиль. Информация о последствиях уточняется.
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина
