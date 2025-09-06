Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 06.09.2025
21:12 06.09.2025
В Белгородской области при атаке дронов ВСУ пострадала женщина
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Женщина пострадала после атаки дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, у нее минно-взрывная травма и баротравма, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "Село Дунайка Грайворонского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину бригада скорой доставила в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась. Губернатор также подчеркнул, что вследствие детонации повреждены фасад, ограждение частного домовладения и автомобиль. Информация о последствиях уточняется.
белгородская область
белгород
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Женщина пострадала после атаки дронов ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, у нее минно-взрывная травма и баротравма, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Село Дунайка Грайворонского округа подверглось атакам дронов ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину бригада скорой доставила в городскую больницу номер 2 города Белгорода. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и баротравму", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что от предложенной госпитализации пострадавшая отказалась.
Губернатор также подчеркнул, что вследствие детонации повреждены фасад, ограждение частного домовладения и автомобиль.
Информация о последствиях уточняется.
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
