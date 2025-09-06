https://ria.ru/20250906/dreval-2040187264.html

Максим Древаль: просвещение в отдаленных регионах России очень востребовано

Просвещение в отдаленных регионах России очень востребовано, заявил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль. Также он рассказал, как общество "Знание" помогает школьникам и студентам с профориентацией, и что ждет участников марафона к 80-летию атомной промышленности. Беседовала Ольга Овчинникова.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.– Максим Алексеевич, добрый день! Совсем недавно, в августе, отмечалось 80 лет атомной промышленности. Ранее вы заявляли, что Российское общество "Знание" готовит марафон к этой дате. Расскажите, на какой стадии находится подготовка?– Это наш традиционный федеральный просветительский марафон. В этот раз мы готовим его вместе с Росатомом, он будет посвящен атомной промышленности. Выдающиеся ученые, государственные деятели, главы корпораций будут говорить о достижениях прошлого, о сегодняшних проектах, будущих новых технологиях, причем не только атомной сферы, но и других, потому что атом стал частью, драйвером, а где-то вообще ключевым звеном развития многих индустрий. Надеюсь, у нас на площадке сформируется образ будущего России, мира в целом. Может быть, как он будет меняться, какие нововведения нас ждут.Главная площадка марафона будет в Москве, на ВДНХ. Там же пройдет World Atomic Week, и марафон как раз станет ключевым звеном этой недели и одним из ключевых событий празднования 80-летия атомной промышленности. Но помимо московской площадки будет еще 10 регионов. Они, кстати, были отобраны конкурсно, то есть регионы боролись за право принять у себя региональную площадку марафона.И это тоже не все пространства, потому что мы хотим дать возможность ребятам побывать на уникальных локациях атомной промышленности. Выдающиеся люди проведут для ребят экскурсии в уникальных местах: АЭС, ледокол, научные предприятия.Меня радует, что большой ажиотаж сейчас вокруг марафона. Мы получили заявки на участие со всей России и, что самое интересное, из более 40 стран мира. Можно сказать, что марафон действительно стал международного уровня. Многие из этих участников – это не просто молодые ребята, которые интересуются темой. Это уже специалисты в той или иной сфере, которые приходят на площадку марафона за новыми знаниями, вдохновением, встречами, знакомствами и возможно партнерством. И это тоже хороший, приятный сигнал для нас, он является показателем роста, развития нашего проекта.– Атомная отрасль – это не только про технологии, но и про безопасность, независимость, про уверенность в завтрашнем дне. В чем, на ваш взгляд, здесь ключевая роль просвещения?– Вы знаете, мне кажется, есть две ключевые причины, которые обуславливают необходимость просвещения в теме атомной промышленности. Первое – это то, что у каждого из нас есть потребность гордиться. Это то, что делает нас сильнее, увереннее, придает вдохновение, силы. И достижения в атомной промышленности, тот уровень в мире, которого мы достигли, – это справедливый и уникальный повод для гордости. Это, наверное, войдет в список самых выдающихся достижений нашей страны. Поэтому важно и нужно рассказывать об этом, чтобы люди гордились.А вторая причина – это вовлечь молодежь в атомную промышленность, в передовые проекты. Уже ни для кого не секрет, что достижения прошлого этой отрасли оказали большое влияние на весь мир. Разработки атомного оружия фактически обеспечили мир во всем мире и не допустили новой мировой войны. Они и сейчас продолжают служить щитом для нашей страны и всего мира. Разработки в других сферах, в том числе в мирном атоме, в энергетике сделали нашу страну передовой в этой сфере. Это и огромное экономическое и геополитическое влияние, и возможности для совместных проектов, сотрудничества, и технологии в медицине, которые помогают спасать жизни. Это говорит о том, что новые проекты, которые сегодня существуют, — а это грандиозные разработки, мегапроекты — могут сыграть не меньшую роль в будущем.Поэтому так важно вовлекать молодых, талантливых людей в эту сферу. И просвещение – это способ заинтересовать, показать эти проекты, показать сотрудников этих предприятий, собственно, сами предприятия, то, как устроена работа на них. Это своего рода профориентирование. Мы проводили социологический опрос: создали ролик про атомную промышленность и увидели, как изменился интерес к карьере в атомной промышленности – с 17% до 50% после просмотра. Это то, чего мы хотим достичь, – чтобы в такие передовые, очень важные для страны и всего мира отрасли приходили молодые люди.– Находятся ли какие-то темы в проработке для будущих просветительских марафонов?– Смотрите, у нас всегда тема марафона – это что-то очень актуальное, что-то востребованное, большое, глобальное. Прошлый марафон был посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Грядущий марафон – это, опять-таки, юбилей, но атомной промышленности. Я не знаю, какая будет тема двух следующих марафонов. Понятно, что мы уже об этом думаем, разные варианты рассматриваем, но пока еще не определились. Точно могу сказать, что это будет очень глобально, завораживающе и, скорее всего, важно в масштабе не только нашей страны, но и всего мира. Это будет что-то очень существенное.– Ранее президент России Владимир Путин уже выступал с лекцией для школьников. Ожидаете ли, что в этом или, может быть, в следующем году он снова выступит?– В 2021 году, в самом начале перезагрузки Общества "Знание" президент проводил урок для школьников в рамках нашего второго федерального просветительского марафона. Тогда он подал важнейший пример всем остальным. Его личное участие, вовлеченность и в просвещение, и в перезагрузку "Знания" стало фактором того, что сегодня среди лекторов организации буквально все выдающиеся люди нашей страны.В этом году, на прошлом марафоне, он встречался со школьниками, студентами, активистами, историками, которые каждый день делают все, чтобы сохранить память об истории Великой Отечественной войны, о подвигах героев.Я очень надеюсь, что Владимир Владимирович еще неоднократно посетит мероприятия Общества "Знание". И, безусловно, график президента, сегодняшние вызовы не позволяют загадывать, когда это произойдет. Но каждое такое взаимодействие – это мощнейший импульс для нашей организации, для просвещения в нашей стране, для лекторов, просветителей. Он для них пример для подражания. Его внимание – это всегда знак того, насколько важно заниматься просвещением, насколько важно их призвание, статус. И каждый раз это приток большого количества новых лекторов, желающих делиться знаниями.– В целом президент уделяет достаточно большое внимание Обществу "Знание".– Очень большое внимание, да.– Возвращаясь к теме атомной промышленности, помимо марафона, какие вы еще методы и форматы используете для работы с молодежью?– Я уже упоминал ролик про атомную промышленность, он был показан в рамках урока в цикле "Россия – мои горизонты". Это профориентационный курс, который во внеурочное время проводят практически во всех школах. С шестого по одиннадцатый класс ребята каждую неделю узнают про новую индустрию, профессии в ней, знакомятся с возможностями для карьеры, как двигаться, чему учиться, где, какие достижения есть, какие будущие направления. Один из таких уже был в прошлом году, и мы готовим другой, сфокусированный на будущем, на новых технологиях, новых профессиях. Он также пройдет в сентябре, на той же неделе, что и марафон. Создаем определенного рода стереоформат, потому что так на самом деле работает просвещение, узнаваемость. Нужно в разных форматах, местах напоминать, чтобы действительно заинтересовать человека и вовлечь его, погрузить.Кроме того, у нас есть проект "Атом-80", и мы готовим большое количество роликов вертикального формата. Каждый из них рассказывает о каком-то достижении в атомной промышленности, проекте, уникальном факте, разоблачает мифы или развенчивает стереотипы. Цель этих роликов – замотивировать молодого человека на следующих шаг. Да, он что-то узнает из ролика, но это не настолько ценно, насколько ценен интерес, который возникает и, как следствие, человек погружается дальше, глубже изучая что-то предметное в атомной отрасли.Также мы подготовили специальные мастер-лекции про разные аспекты атомной промышленности, про прошлое и будущее, про людей, достижения. Этот материал поможет лекторам на разных площадках, для разных аудиторий по всей стране рассказать про атомную промышленность. Думаю, что до конца года мы проведем тысячу таких лекций.– Сложности с выбором профессии испытывают и школьники, и студенты. Как им может помочь Общество "Знание" в вопросе профориентации?– Для школьников, мне кажется, наш самый сильный профориентационный проект – это "Россия – мои горизонты", о котором я рассказал. Мы охватываем 23 индустрии за учебный год, проводим профориентационные занятия, направляем, навигируем ребят. Мы знакомим с индустрией: рассказываем, что в ней сегодня происходит, как она изменилась, что ее ждет в будущем, какие в ней есть профессии, какие из них наиболее востребованы. Даем возможность услышать, увидеть в видеоформате представителей этой профессии, предприятия, потенциальные рабочие места.И с этого учебного года мы планируем активно приглашать на уроки родительское сообщество и родительские комитеты, ведь родители тоже работают в разных отраслях. Мы хотим соединить это с нашими профориентационными уроками и пригласить представителей этих профессий и родителей в классы, чтобы рассказать ребятам, как устроена их работа, что они делают и куда двигаются.Для студентов у нас тоже есть профориентационный проект – Знание.Карьера. Это мероприятие, где проходят одновременно и лекции, и выступления профориентационного характера, и практикумы, мастерские по консультации с HR-специалистами, по созданию резюме, в общем, по разным навыкам: коммуникационным, важным с точки зрения самопрезентации, развития, обучения. Проходит также ярмарка вакансий, обсуждение стажировок. Эти карьерные мероприятия очень популярные, на самом деле очень востребованные, и они проходят по всей стране.– Премии "Знание" уже пять лет в этом году. Есть ли уже данные, когда будут награждены победители?– Закончился прием заявок. По-прежнему это огромное количество, 19 тысяч, все континенты. Премия подтвердила свой статус международной. Времени, чтобы определить лауреатов, традиционно требуется немало. Сначала в несколько этапов будет работать экспертная комиссия. Потом, чтобы уравнять возможности всех номинантов, мы будем готовить их к выступлению, к самопрезентации. Шорт-листы номинантов мы объявим в этом году.Подготовка церемонии, которая всегда проходит на очень высоком уровне – уверен, многие премии позавидуют тому, как Общество "Знание" это делает – тоже требует много времени. Поэтому даже после определения лауреатов почетным жюри нам потребуется еще несколько месяцев, чтобы подготовить саму церемонию. Я думаю, что где-то в феврале мы сможем объявить победителей.Традиционно мы очень щепетильны в вопросе сохранения в секрете имен лауреатов, даже внутри "Знания" их имена знают буквально три человека. Это закрытые списки, засекреченные, никто никому никогда не рассказывает. И даже люди, которые выходят вручать награду, а это вице-премьеры, главы корпораций, великие ученые, деятели культуры, - они тоже не знают и действительно видят имена впервые лишь после вскрытия конверта. Это тоже определенный принцип нашей премии: невмешательство, абсолютно честный выбор жюри и интрига до последнего момента.– Ранее вы говорили, что в новых регионах Общество "Знание" очень популярно. Мы сегодня находимся во Владивостоке. Как обстоят дела здесь?– Владивосток, Приморский край традиционно занимают у нас высокие места. На форуме я встречался с правительством Приморского края, поблагодарил за совместную эффективную работу. У руководства региона и нашего регионального отделения выстроен очень тесный контакт. Приморский край входит в топ-15 в нашем внутреннем общем зачете регионов. Это очень достойный, серьезный результат, учитывая, что это не самый простой регион исходя из хотя бы географии. Сюда сложнее привести федерального лектора. И, если мы говорим в целом про Дальний Восток, то здесь вопрос удаленности даже муниципальных образований друг от друга тоже очень сложный. Но удается это решать.У нас и Сахалинская область тоже хорошие результаты показывает. Мы с ними договорились о расширении работы в муниципальных образованиях. У нас везде, в каждом буквально муниципальном образовании, есть свои команды, выстроенная работа. Это тоже важно, чтобы мы ориентировались на тех, кто на местах работает с аудиторией, с людьми, корректирует в связи с этим запрос на тематики, лекторов.Жители Приморского края принимают участие во всех наших федеральных проектах. Однако, конечно, есть потенциал для роста. У нас есть проект, который реализуется в этом году по поручению президента, – это конкурс поддержки родительских инициатив. Миллиард рублей выделил президент из своего резервного фонда на воспитательные проекты родительских комитетов. Тысячу с лишним родительских комитетов школ мы смогли поддержать, до двух миллионов рублей грант. Но в Приморском крае пока что за два сезона только одна школа победила. Участвовали сильно больше, конечно, пока не победили.Хотим вместе помочь школам. Хочется, чтобы не было ощущения, что это невозможно, потому что есть регионы, которые максимальную квоту забирают и практически все заявки побеждают. Но так как зачет федеральный, честная конкуренция, здесь пока победителей из региона мало. Но, поскольку место в рейтинге высокое, это говорит о том, что в других проектах наоборот лидирует Приморский край. И многие проекты наоборот являются локомотивом, много рождается местных инициатив, которые мы забираем в другие регионы, копируем.– То есть, в целом можно сказать, что чем дальше от Москвы, в отдаленных территориях, на самом деле, просвещение очень востребовано?– Однозначно, очень востребовано. Якутия – тоже очень сложный регион с точки зрения больших расстояний, но мы видим там огромный интерес и у граждан, и у администрации, и у руководства региона, колоссальные усилия вкладываются в просвещение. При этом там есть еще своя специфика, свои традиции, свой быт. Там есть и особенности, связанные с профессиями, с работой, с их цикличностью и сезонностью. Это тоже для нас определенный вызов. Но, мне кажется, что за пять лет мы смогли уже успешно преодолеть все барьеры. И даже в отдаленных сложных регионах мы видим очень хорошие результаты по просвещению.

