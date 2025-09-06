https://ria.ru/20250906/doverie-2040135832.html

Уровень доверия грузин к ЕС и НАТО падает, заявил политик

ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Уровень доверия со стороны граждан Грузии по отношению к ЕС и НАТО падает, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Процент доверия к Евросоюзу в Грузии упал. Из года в год он падает. Последние два года катастрофически падает доверие к Евросоюзу и НАТО… С одной стороны, люди понимают, что это неперспективное направление, и с другой стороны, хорошо, что есть понимание, что нужно развивать региональную политику", - сказал Пипия. По его словам, грузинский народ видит негативные примеры Украины и Молдавии и считает перспективным развитие экономических отношений со странами-соседями.

