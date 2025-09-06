Рейтинг@Mail.ru
Глава Самарской области доложил Путину о соцполитике региона
02:15 06.09.2025
Глава Самарской области доложил Путину о соцполитике региона
Глава Самарской области доложил Путину о соцполитике региона
2025-09-06T02:15:00+03:00
2025-09-06T02:15:00+03:00
самарская область
россия
владивосток
вячеслав федорищев
владимир путин
объединенная двигателестроительная корпорация
ростех
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту России Владимиру Путину о социальной политике и инвестиционных проектах региона на двусторонней встрече, об этом Федорищев сообщил в своем Telegram-канале. Ранее Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он провел совещание по вопросам развития двигателестроения и посетил предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех". "Рабочая поездка Владимира Владимировича Путина в Самарскую область завершилась двусторонней встречей... Значительную часть доклада посвятил социальной политике... Владимиру Владимировичу представил ряд наших высокотехнологичных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении губернатора. Глава Самарской области заявил, что всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей - главная цель в развитии региона. Отдельной миссией правительства Самарской области, как добавил Федорищев, является помощь детям Запорожья. В ближайшее время 12 детей приедут в приемные семьи Самарской области. Эта работа ведется при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. "Мы создали Центр постоянного сопровождения "Сердце воина", предоставляем возможность получить бесплатное второе среднее профессиональное образование, помогаем с адаптацией жилья и расширяем меры поддержки. Продолжаем реализацию проекта "Школа героев", где бойцы получают знания для работы в органах власти", - доложил губернатор. Федорищев отметил, что в области было объявлено Десятилетие многодетной семьи. Также правительством региона была поставлена задача за три года полностью обеспечить жильем детей-сирот. Темпы модернизации здравоохранения, по словам губернатора, также увеличиваются: строятся новые ФАПы и проводится ремонт больниц. Глава региона добавил, что представленные инвестиционные проекты реализуются в областях развития беспилотных авиационных систем, локализации производства ветроустановок и промышленных роботов, создания первого в России завода по производству ксантановой камеди. "Регион в ближайшее время получит федеральные средства - более 10 млрд рублей. На развитие особой экономической зоны, на переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ. Работу в этих направлениях ведем при поддержке Марата Шакирзяновича Хуснуллина, заместителя председателя правительства РФ", - подчеркнул Федорищев. Губернатор также сообщил, что он доложил Путину о выполнении январского поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, а также о другом стратегическом проекте – межвузовском кампусе в Самаре, который станет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.
самарская область, россия, владивосток, вячеслав федорищев, владимир путин, объединенная двигателестроительная корпорация, ростех
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев доложил президенту России Владимиру Путину о социальной политике и инвестиционных проектах региона на двусторонней встрече, об этом Федорищев сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее Путин прилетел в Самару, завершив рабочую поездку во Владивосток, там он провел совещание по вопросам развития двигателестроения и посетил предприятие "ОДК-Кузнецов", входящее в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" госкорпорации "Ростех".
"Рабочая поездка Владимира Владимировича Путина в Самарскую область завершилась двусторонней встречей... Значительную часть доклада посвятил социальной политике... Владимиру Владимировичу представил ряд наших высокотехнологичных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении губернатора.
Глава Самарской области заявил, что всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей - главная цель в развитии региона. Отдельной миссией правительства Самарской области, как добавил Федорищев, является помощь детям Запорожья. В ближайшее время 12 детей приедут в приемные семьи Самарской области. Эта работа ведется при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.
"Мы создали Центр постоянного сопровождения "Сердце воина", предоставляем возможность получить бесплатное второе среднее профессиональное образование, помогаем с адаптацией жилья и расширяем меры поддержки. Продолжаем реализацию проекта "Школа героев", где бойцы получают знания для работы в органах власти", - доложил губернатор.
Федорищев отметил, что в области было объявлено Десятилетие многодетной семьи. Также правительством региона была поставлена задача за три года полностью обеспечить жильем детей-сирот. Темпы модернизации здравоохранения, по словам губернатора, также увеличиваются: строятся новые ФАПы и проводится ремонт больниц.
Глава региона добавил, что представленные инвестиционные проекты реализуются в областях развития беспилотных авиационных систем, локализации производства ветроустановок и промышленных роботов, создания первого в России завода по производству ксантановой камеди.
"Регион в ближайшее время получит федеральные средства - более 10 млрд рублей. На развитие особой экономической зоны, на переселение граждан из аварийного жилья, модернизацию объектов ЖКХ. Работу в этих направлениях ведем при поддержке Марата Шакирзяновича Хуснуллина, заместителя председателя правительства РФ", - подчеркнул Федорищев.
Губернатор также сообщил, что он доложил Путину о выполнении январского поручения по созданию Научного центра мирового уровня и Института беспилотной авиации, а также о другом стратегическом проекте – межвузовском кампусе в Самаре, который станет центром компетенций в области беспилотных роботизированных комплексов.
