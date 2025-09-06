Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольной ВСУ части ДНР обесточена ж/д инфраструктура - РИА Новости, 06.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 06.09.2025
В подконтрольной ВСУ части ДНР обесточена ж/д инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура обесточена в подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска, сообщает компания "Украинские железные дороги". РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура обесточена в подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска, сообщает компания "Украинские железные дороги". "Обесточен участок перед Славянском, вследствие чего будет вынужденная задержка как для пригородных поездов, так и дальнего сообщения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Компания сообщила о привлечении резервных тепловозов и автобусов для перевозки пассажиров. Время ремонта пока не сообщается.
Железная дорога
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Железная дорога. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура обесточена в подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска, сообщает компания "Украинские железные дороги".
"Обесточен участок перед Славянском, вследствие чего будет вынужденная задержка как для пригородных поездов, так и дальнего сообщения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Компания сообщила о привлечении резервных тепловозов и автобусов для перевозки пассажиров. Время ремонта пока не сообщается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСлавянскВооруженные силы УкраиныУкраинская железная дорога
 
 
