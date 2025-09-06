https://ria.ru/20250906/dnr-2040156602.html
В подконтрольной ВСУ части ДНР обесточена ж/д инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части ДНР обесточена ж/д инфраструктура - РИА Новости, 06.09.2025
В подконтрольной ВСУ части ДНР обесточена ж/д инфраструктура
Железнодорожная инфраструктура обесточена в подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска, сообщает компания "Украинские железные дороги". РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T10:26:00+03:00
2025-09-06T10:26:00+03:00
2025-09-06T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
славянск
вооруженные силы украины
украинская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_a517acc698d5473715d87ab8acad8ea5.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура обесточена в подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска, сообщает компания "Украинские железные дороги". "Обесточен участок перед Славянском, вследствие чего будет вынужденная задержка как для пригородных поездов, так и дальнего сообщения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Компания сообщила о привлечении резервных тепловозов и автобусов для перевозки пассажиров. Время ремонта пока не сообщается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
славянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021049182_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_bedc135a384f71a1226bd8e658b548c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, славянск, вооруженные силы украины, украинская железная дорога
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Славянск, Вооруженные силы Украины, Украинская железная дорога
В подконтрольной ВСУ части ДНР обесточена ж/д инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска обесточена ж/д инфраструктура