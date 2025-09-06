https://ria.ru/20250906/dnr-2040156602.html

В подконтрольной ВСУ части ДНР обесточена ж/д инфраструктура

В подконтрольной ВСУ части ДНР обесточена ж/д инфраструктура

Железнодорожная инфраструктура обесточена в подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска, сообщает компания "Украинские железные дороги". РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура обесточена в подконтрольной ВСУ части ДНР в районе Славянска, сообщает компания "Украинские железные дороги". "Обесточен участок перед Славянском, вследствие чего будет вынужденная задержка как для пригородных поездов, так и дальнего сообщения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Компания сообщила о привлечении резервных тепловозов и автобусов для перевозки пассажиров. Время ремонта пока не сообщается.

