ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в ДНР

Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2025

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчеты FPV-дронов во взаимодействии с артиллерией 3-го армейского корпуса выявили и уничтожили пункт управления БПЛА противника. В результате слаженных действий подразделений ВСУ также лишились двух антенн связи", — говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу и активно оказывают давление на противника по переднему краю линии обороны.

