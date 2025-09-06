https://ria.ru/20250906/dnr-2040140589.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в ДНР
Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 06.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчеты FPV-дронов во взаимодействии с артиллерией 3-го армейского корпуса выявили и уничтожили пункт управления БПЛА противника. В результате слаженных действий подразделений ВСУ также лишились двух антенн связи", — говорится в сообщении. В военном ведомстве отметили, что подразделения "Южной" группировки ведут постоянную боевую работу и активно оказывают давление на противника по переднему краю линии обороны.
